Под Москвой теплоход «Константин» сел на мель: Пробка из судов, как в Суэцком канале

Теплоход без пассажиров шел на место зимней стоянки

Утром в субботу, 9 октября, авария с участием 125-метрового красавца-теплохода с гордым именем «Константин» случилась в канале имени Москвы, недалеко от деревни Куминово Дмитровского района Московской области. Теплоход без пассажиров шел на место зимней стоянки. На борту были 80 членов экипажа, которым этот речной маршрут был отлично знаком. Но на этот раз что-то пошло не так. Огромной величины судно врезалось в откос правого берега канала. От столкновения теплоход попал в болтанку и в итоге сел на мель.

- Никто из членов экипажа не пострадал. Сам теплоход не получил значительных повреждений и пробоин, - сообщил сайту KP.ru собственный источник в экстренных службах.

Но, несмотря на отсутствие поломок, самостоятельно тронуться с мели теплоход уже не сможет. Сейчас решается вопрос о его буксировке. Что касается причин аварии, то тут, похоже, виноват не экипаж, а техника.

- По предварительным данным, произошел отказ гидравлического привода рулей теплохода, - добавил источник KP.ru.

Сейчас не месте аварии работают экстренные службы. А пока решается вопрос с буксировкой, на месте происшествия образовалась пробка из судов. «Константин» полностью заблокировал проезд по каналу для других бортов. Сейчас масштабы затора не столь велики: в пробке застряли лишь два судна, которые дожидаются буксировки «Константина».

Эксперты в шутку сравнивают ЧП на канале имени Москвы с пробками в Суэцком канале, который соединяет Красное и Средиземное море. Там частенько случаются аварии, из-за которых в заторах простаивают десятки, а иногда и сотни судов. В последний раз большой морской коллапс случился тут в марте этого года. Суэцкий канал был полностью перекрыт четверо суток. Его перегородил севший на мель гигантский контейнеровоз. Заблокированы были почти 200 танкеров и сухогрузов.