Писателю Эдуарду Лимонову установили памятник на Троекуровском кладбище

Эдуард Лимонов заказал себе памятник еще при жизни. Фото: facebook.com/michaelsun.micha

Автор скульптуры – Михаил Баскаков. Оказывается, эту бронзовую скульптуру одобрил сам Эдуард Лимонов. Он хотел, чтобы ее поставили у него на могиле.

Памятник открыли «в ослепительно солнечный день, как он любил, - написал у себя в Instagram депутат Госдумы и писатель Сергей Шаргунов. – Лицо сразу отрешенное и сосредоточенное, арматурина в руке похожа на морской канат. Не сомневаюсь, будут еще памятники, и улица его имени будет».

Лимонов в версии скульптора Михаила Баскакова легко узнаваем. Фигура - в движении. На бронзовом Лимонове – его любимый кожаный плащ.

Еще при жизни скульптор Михаил Баскаков изваял скульптуру писателя в полный рост. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что Эдуард Лимонов скончался в марте 2020 года в московской больнице в возрасте 77 лет. Причиной смерти писателя стали осложнения после операции. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием. 15 марта его госпитализировали с кровотечением. Однако врачи оказались бессильны.

В советское время писатель участвовал в диссидентском движении, а в 1974 году эмигрировал из СССР в США. В начале 1990-х годов он восстановил советское гражданство и вернулся в Россию. Среди его книг есть абсолютный бестселлер – «Это я, Эдичка».