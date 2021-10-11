Предприниматели взяли в аренду по льготной ставке более 24 тысяч квадратных метров недвижимости

Предприниматели заключили с городом 259 договоров аренды нежилой недвижимости общей площадью 24,4 тысячи квадратных метров Фото: Василий Вахрин

С начала года город сдал в аренду по итогам спецторгов 259 нежилых помещений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам специальных торгов для субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых за девять месяцев 2021 года предприниматели заключили с городом 259 договоров аренды нежилой недвижимости общей площадью 24,4 тысячи квадратных метров, - отметил заммэра. - Всего за время действия программы с 2017 года малый и средний бизнес арендовал у города на льготных условиях 1910 объектов общей площадью 226,5 тысячи квадратных метров».

Напомним, нежилые помещения для развития своего бизнеса субъекты МСП и самозанятые могут арендовать в Москве на специальных аукционах. Начальная ставка торгов для подвалов за один квадратный метр в год - 1000 рублей, а для надземной части зданий – 4,75 тысячи рублей. Срок аренды – до десяти лет. Участниками спецторгов могут быть только представители малого и среднего бизнеса, включенные в реестр субъектов МСП, опубликованный на сайте Федеральной налоговой службы. С января 2021 года в таких торгах могут участвовать самозанятые.

«Больше всего недвижимости в январе-сентябре 2021 года представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые арендовали на юго-западе Москвы - 48 помещений, на юге - 45, и на востоке - 31, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - В центре города арендовано 15 объектов. Предлагаемая на торгах недвижимость имеет свободное назначение. Это позволяет потенциальным арендаторам использовать ее по своему усмотрению, но с учетом требований законодательства, градостроительных и технических регламентов, условий Роспотребнадзора и МЧС».

Подробнее о лотовой документации, характеристиках и процедуре городских торгов - на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Часть лотов доступна для просмотра онлайн в 3D-формате.

Информация об условиях продажи и участия в торгах по аренде и продаже городского имущества размещена также на сайте «Единой электронной торговой площадки».