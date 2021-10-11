Девять важных вопросов о штрафах и специальном мобильном приложении в Москве в пандемию коронавируса

На самоизоляции не запрещено около дома сходить на короткую прогулку, в магазин, на прием к врачу, в аптеку или погулять с домашним животным Фото: Олег ЗОЛОТО

Осенью у простуд и опасных вирусов самый сезон. Ковид тоже никуда не делся. Причем эта зараза, как заметили врачи, уже научилась легко маскироваться под ОРВИ. Поэтому с октября всем, у кого появились явные простудные симптомы, делают обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Если проверка покажет наличие в организме COVID, болезнь посчитают подтвержденным случаем. Такому пациенту сразу составят схему лечения и выдадут лекарства, а также предложат подписать согласие на изоляцию. У многих москвичей, попавших в такую ситуацию, появилось немало вопросов. В мэрии Москвы объяснили, по каким правилам в городе продолжается борьба с опасной инфекцией.

НА ЗАМЕТКУ

Вопрос:

- Чем отличается карантин от самоизоляции?

- Самоизоляция – это ограничения для жителей всех возрастов и любого состояния здоровья, объявленные городскими властями на определенный срок во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Сейчас - для борьбы с распространением COVID-19. При этом горожан просят соблюдать режим: не выходить на улицу без острой необходимости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать все врачебные рекомендации по профилактике вирусных болезней.

Еще одним отличием самоизоляции является отсутствие уголовного наказания за ее нарушение. То есть реально светит только административка. По действующей статье 19.4 КоАП за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), могут выписать предупреждение или штраф в размере 500-1000 рублей.

Карантин или изоляция – более жёсткие ограничения для конкретных людей. Например, зараженных ковидом или с подозрением на инфекцию. То есть это предписанный врачами изоляционный режим. Его обязаны соблюдать вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. А также люди с симптомами COVID-19 и те, кто контактировал с заболевшим коронавирусом.

Вопрос:

- Какие права на самоизоляции и на карантине? Например, может ли человек на самоизоляции сходить в магазин или аптеку?

- На самоизоляции не запрещено около дома сходить на короткую прогулку, в магазин, на прием к врачу, в аптеку или погулять с домашним животным. Важно: в общественных местах надо соблюдать ковидные правила - быть в маске, перчатках и держать социальную дистанцию. Но чем реже это делать и ближе к своему дому, тем меньше риск прежде всего для своего здоровья.

На карантине больным и живущим с ними запрещено выходить из дома. По возможности нужно находиться в отдельной комнате. Если нарушить карантин, могут принудительно отправить в инфекционный стационар.

Внимание! Если по подписанному вами согласию на получение медицинской помощи на дому или постановлению санитарного врача вам разрешено покидать место изоляции во время карантина для посещений медицинского учреждения, то штраф за это не выпишут. Однако, если такая ситуация все же произошла, можете обжаловать штраф, приложив документы, подтверждающие посещение медучреждения.

Вопрос:

- Каков точный срок самоизоляции и карантина?

- Даты самоизоляции определяют городские власти. Например, это может и несколько дней, и несколько месяцев. Причем для всех жителей - и здоровых, и больных, в том числе с хроническими проблемами со здоровьем.

Срок карантина утверждён требованиями Роспотребнадзора. Для тех, кто заболел ковидом и живет с ними, - минимум 14 дней. Отсчет начинается с момента подписания согласия на получение медицинской помощи на дому или постановления санитарного врача. Срок карантина обычно указан в этом же документе.

Соблюдение карантина такими пациентами контролируют с помощью мобильного приложения «Социальный мониторинг».

В то же время им полагается медицинское наблюдение на дому. На десятые сутки врачи проводят исследования на COVID – мазок из носа или ротоглотки. По ковидным правилам пациент может считаться здоровым, если по истечении 14 дней с начала болезни получил два отрицательных теста на коронавирус и у него нет признаков ОРВИ и COVID.

Люди с бессимптомной формой ковида и легко болеющие могут находиться на карантине и до 18-26 дней, пока не получат отрицательные тесты.

Вопрос:

- Закреплены ли положения о самоизоляции и карантине каким-то документом?

- Эти меры прописаны в указе мэра Москвы № 47-УМ от 21 апреля 2020 г. (полный текст).

А также в постановлении главного санитарного врача РФ № 15 от 22 мая 2020 г. (полный текст).

Вопрос:

- Могут ли выдавать постановления пациентам с ОРВИ?

- Сейчас жители с симптомами ОРВИ дают добровольное информированное согласие, действующее до момента получения результатов тестирования на коронавирус. Если результат теста отрицательный, находиться на самоизоляции и карантине не нужно.

Вопрос:

- За что и на какую сумму могут оштрафовать?

- За нарушение условий карантина пациентами с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», контактировавших с ними и тех, кому поставили диагноз ОРВИ.

Если пациент с положительным тестом на ковид покинет место проживания, ему придется выложить сумму от 4000 до 5000 рублей (ст. 3.18.1 КоАП Москвы). Такое же наказание грозит и пациентам с ОРВИ, которым выдано предписание главного санитарного врача о соблюдении изоляции. Если нарушение карантина повлекло массовое инфицирование или смерть людей, человеку грозит уголовная ответственность, вплоть до 7 лет лишения свободы (ст. 236 УК РФ). Это касается и людей, которые живут с пациентом с коронавирусом и нарушают карантин.

Вопрос:

- А можно не подключать мобильное приложение во время карантина?

- Использование «Социального мониторинга» - это обязательная мера, объявленная столичными властями на время режима повышенной готовности. В действующей редакции указа мэра Москвы № 12-УМ сказано, что пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходящие лечение на дому, горожане с симптомами коронавирусной инфекции и лица, проживающие совместно с заболевшими, обязаны использовать технологии электронного мониторинга местоположения, в том числе сервис «Социальный мониторинг» (текст действующей редакции указа).

Зарегистрироваться в приложении нужно в течение суток после подписания документов. Если нарушите этот срок, автоматически получите штраф 4 тысячи рублей.

А удалить приложение в мобильнике можно только после окончания карантина. Кроме того, карантин может быть завершен досрочно лечащим врачом, тогда приложение можно стереть по решению о снятии с карантинной изоляции. Его оформляет лечащий врач, закрывая больничный лист. Если самостоятельно перестать использовать «Социальный мониторинг» до окончания срока карантина, тогда это посчитают административным правонарушением.

Вопрос:

- Что делать, если не согласен с выписанным штрафом? К примеру, москвичку оштрафовали за нарушение режима, потому что камера запечатлела момент, когда женщина ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ ИЗ больницы, в которой лечилась (в стационаре) от ковида в течение 10 дней.

- Уведомление о штрафе и счет на оплату приходят в личный кабинет на mos.ru и gosuslugi.ru. Если вы считаете, что штраф выписан ошибочно, его можно обжаловать в течение 10 дней через специальную онлайн-форму.

Внимание! Сервисом обжалования штрафов за нарушение самоизоляции можно воспользоваться после получения на руки постановления об административном правонарушении. Документ направляется Почтой России по адресу регистрации нарушителя. Если у вас нет оригинала постановления, то в приёме жалобы откажут.

Кроме этого документа, к своему обращению нужно прикрепить другие подтверждающие бумаги в зависимости от ситуации (список).

Например, штраф выписали, когда пациент был на приеме у врача, делал КТ, в последний день карантина ходил закрывать больничный лист или находился на стационарном лечении.

Для оспаривания нужны:

- копия постановления о вынесении штрафа (при наличии) или его дата и номер / скрин-копия начисления по УИН;

- согласие на лечение на дому / постановление санитарного врача;

- документы, подтверждающие нахождение на приеме врача, в КТ центре или на стационарном лечении;

- другие документы, подтверждающие причины обжалования штрафа.

Вопрос:

- Как вернуть деньги?

- Это можно сделать в течение трех лет после оплаты штрафа.

Сумму вернут, если вы:

- ничего не нарушали, штраф выписан ошибочно, и его отменили;

- оплатили штраф несколько раз;

- оплатили чужой штраф (ошиблись в реквизитах);

- перевели больше, чем нужно.

Когда получите документ, что штраф отменен, обратитесь в Главное контрольное управление Москвы. Заявления подаются только лично по адресу: улица Новый Арбат, дом 36 (с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00).

С собой нужно принести:

- заявление о возврате денег (образец тут);

- квитанцию об оплате;

- копию паспорта;

- документы, подтверждающие право на возврат (например, уведомление об отмене штрафа);

- документы, которые нужно запросить в банке:

а) оригинал платежного поручения, в которое включен платеж физического лица;

б) оригинал письма кредитной организации (ее филиала), организации федеральной почтовой связи, платежного агента, подтверждающего факт включения распоряжения физического лица в платежное поручение на перечисление платежа в бюджетную систему РФ).

Внимание! По остальным нарушениям можно отправить обращение по почте в районный суд, соответствующий орган исполнительной власти города или через портал mos.ru с помощью электронной приёмной.