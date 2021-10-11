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Происшествия11 октября 2021 12:25

«Жаловалась подругам на депрессию»: На севере Москвы нашли тела женщины и двух ее маленьких детей

Одному погибшему ребенку было 3 года, второму - всего 2 месяца
Семен ЕЛЕНИН
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На всех телах «признаки падения с большой высоты»

На всех телах «признаки падения с большой высоты»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 34-летней москвички и двух ее детей. Одному ребенку было около 3 лет, второму - всего 2 месяца.

Их тела нашли утром в понедельник, 11 октября, под окнами многоэтажки на Левобережной улицы (это север Москвы). На всех телах, как говорится в полицейских протоколах в таких случаях, - «признаки падения с большой высоты».

- По предварительным данным, женщина с детьми выпали из окна квартиры на 18 этаже, - сообщил сайту KP.ru источник в правоохранительных органах.

- Семья - благополучная. Глава семейства является кадровым военнослужащим, а его жена последние годы сидела дома, была домохозяйкой, родила почти подряд двух детей, - продолжает источник. - При этом в последнее время женщина жаловалась подругам на послеродовую депрессию.

Приехавший после трагедии к дому муж погибшей находится в шоке.

- По его словам, не было никаких событий, которые указывали бы на такое развитие событий.

На месте работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более несовершеннолетних».

Тела женщины и двух детей обнаружили под окнами в Москве

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