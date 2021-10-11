В Одинцово мужчина неделю разыскивает сбежавшего домашнего лисёнка

На фото Катрин 21 день

Каждый день 57-летний Сергей из подмосковной Кубинки выходит на поиски своей 5-месячной лисы Катрин, которая пропала неделю назад. Мужчина расклеил объявления по всей округе, а все знакомые и соседи стараются ему помочь вернуть любимицу домой. Многие местные жители знают, с какой любовью их сосед относится к своим питомцам.

— Дома её ждёт и грустит Людвиг, мой второй лис чёрно-бурого окраса. Их обоих я выкупил с мехового производства, их должны были пустить на шкуры. Жаль, что невозможно выкупить всех. Я забрал их совсем маленькими, Катрин был 21 день, а Людвигу — 1 месяц, сделал им все необходимые прививки. Они привыкли к человеку и заботе, совсем не боятся людей, Людвиг более спокойный, а Катрин непоседа, очень любопытная и коммуникабельная, — говорит Сергей.

Катрин с первых месяцев привыкла проводить много времени со своим хозяином и старалась всячески привлекать к себе внимание. Лиса охотно шла на руки и даже засыпала в обнимку с Сергеем, а когда хозяин уходил из дома сильно скучала. Поэтому мужчина стал брать её с собой.

— Она привыкла к машине, чувствует себя в ней совершенно естественно и вообще не боится. Ей интересно смотреть в окна. Когда мы уезжали надолго, я всегда брал с собой еду и воду, чтобы покормить её в дороге, — говорит мужчина.

Неделю назад во время очередной такой поездки Катрин что-то увидела и выскочила из машины.

— Я открыл дверь, чтобы налить ей водички, но не успел закрыть, осталась щель, в которую она прошмыгнула. Минут 20 я пытался её поймать, она то подпускала к себе, то снова отбегала, так мы дошли до леса, но в высокой траве я её потерял. — вспоминает Сергей.

Мужчина возвращается на то место каждый день, в надежде вернуть любимицу домой. Он очень переживает за Катрин, ведь лисёнок с самых первых дней получал еду только от человека, мужчина не уверен, что она сможет прокормиться самостоятельно. Сергей расклеил повсюду объявления с фотографиями своей лисы, в надежде, что люди увидят её и не причинят ей вреда.