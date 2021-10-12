Москвичи и жители Подмосковья могут получить домашний интернет в подарок

За последние полтора года, с началом пандемии коронавируса, учеба, работа, шоппинг, экскурсии – все ушло в Интернет. В Москве и области спрос на интернет-услуги резко вырос и продолжает увеличиваться. По данным компании МТС, за год в Московском регионе количество онлайн-платежей за покупки и услуги выросло почти на треть, а трафик передачи данных – на 40%.

Как сделать услуги связи, когда они так нужны, более доступными? В МТС можно подписаться на на новый пакет услуг «Весь МТС», в котором домашний Интернет предоставляется в подарок. Таким образом удастся сэкономить до 650 рублей в месяц.

В рамках нового предложения клиенты компании получают в месяц 50 ГБ мобильного интернета,700 минут разговора с абонентами любых операторов региона, безлимитные звонки на номера МТС по всей стране, доступ к фильмам и сериалам KION на смартфонах, планшетах, приставках, телевизорах Smart TV и в браузере на kion.ru и в подарок высокоскоростной домашний интернет.

«Выгода в сравнении с ежемесячной оплатой набора этих же услуг по отдельности варьирует от 550 до 650 рублей в месяц», - сообщили в пресс-службе МТС.

В компании пояснили, что разница зависит от технологии подключения дома к интернету. При подключении по технологии GPON скорость составит 500 Мбит/с, на FTTB – 100 Мбит/с.

- За время пандемии мы научились решать через интернет-сервисы многие задачи – от учебы до оплаты ЖКХ, от работы до онлайн-экскурсий. Мы понимаем, насколько сейчас важен интернет, поэтому готовы предоставить его нашим клиентам в подарок, - отметил Алексей Липилин, директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС.

Как оформить подписку

Предложение доступно как новым, так и действующим абонентам МТС при наличии технической возможности. Оставить заявку на подключение можно на сайте или позвонив на номер 8-800-250-4-250.