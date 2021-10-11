Москвичка, погибшая с двумя детьми, оставила предсмертную записку: «Не хочу, чтоб малыши страдали без мамы»

По версии следствия, Ольга покончила с собой, убив обоих детей

Стали известны детали трагедии, которая произошла утром 11 октября на севере Москвы. Напомним, около многоэтажного дома на Левобережной улице нашли три тела - женщину 34 лет и двух ее детей, одному малышу было около 3 лет, второму всего 2 месяца. Семья проживала на 19 этаже. По версии следствия, Ольга Ж. покончила с собой, убив обоих детей.

Муж погибшей женщины - кадровый военный. Сама же Ольга уже несколько лет находилась в декретном отпуске.

- Знакомым она жаловалась, что у нее послеродовая депрессия, она чувствует себя одинокой и уставшей, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Как стало известно KP.ru, в квартире нашли предсмертную записку.

- Женщина написала, что решила покончить с собой и при этом не хотела оставлять вживую своих детей, - продолжает источник. - Написала: «Не хочу, чтоб малыши страдали без мамы. Моя смерть стала бы для них психологической травмой на всю оставшуюся жизнь».

По словам нашего собеседника, ранее Ольга в частном порядке лечилась у психиатров.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ - «убийство двух малолетних», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.