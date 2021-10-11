Муж солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой разбился в аварии на мотоцикле

Певица Анна Плетнева. Фото: Иван МАКЕЕВ

10 октября на трассе в районе подмосковного Одинцова на нерегулируемом перекрестке столкнулись минивэн Volkswagen и мотоцикл Harley-Davidson. За рулем байка был бизнесмен Кирилл Сыров. Те, кто следит за жизнью российских знаменитостей, знают его прежде всего как мужа солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой.

Удар был сильным. У фургона помят капот и отвалился бампер. А вот у американского мотоцикла лишь немного смято крыло. Однако водитель байка отлетел на обочину и ударился об забор. Мужчина сейчас в реанимации. Обстоятельства и причины аварии устанавливает ГИБДД.

В результате аварии мотоциклист отлетел на обочину и ударился об забор.

В день аварии у Плетневой был концерт. Еще до начала шоу она узнала о ДТП. Но приняла решение не отменять выступление. Однако отработав программу, тут же поспешила покинуть площадку. Анна даже не вышла на поклон, хотя на концерте был солд-аут — все билеты распроданы, аншлаг.

— Простите, пожалуйста, что я не вышла. Просто перед концертом я узнала… были печальные вести о моей семье. И вы понимаете, что у меня не было уже никакой возможности побыть с вами. Также хочу попросить прощения у тех, кому не сказала спасибо после концерта. Честно говоря, я уже ничего практически не соображала, — рассказала Плетнева в сториз в личном инстаграме.

Кирилл Сыров бизнесмен не публичный. При этом он является бенефициаром огромного фармакологического холдинга, который выпускает десятки наименований лекарств. Годовой оборот компании исчисляется миллиардами рублей. В открытых источниках даже не встречается информации о дате рождения Сырова, от общения со СМИ он отказывается.

Сама Плетнева рассказывала, что вышла замуж за предпринимателя в 2005 году. У них двое детей.