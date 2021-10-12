Агентство промышленного развития Москвы помогло 11 компаниям найти площадки для производства

В Агентство промышленного развития может обратиться любая столичная компания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одиннадцать столичных компаний в этом году нашли подходящие площадки для размещения своего производства с помощью специалистов Агентства промышленного развития Москвы. Только за сентябрь город подобрал и предоставил место под ведение бизнеса двум компаниям. Одна из них, «LeLin Studio», - текстильное производство, мастера которого ткут изделия вручную на старинных станках. Вторая – производитель замороженной еды ООО «НОРДЕ», стартап Heat&Eat, созданный выпускниками МФТИ. Компании собираются вложить в развитие своего производства около 130 миллионов рублей, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

- Москва предлагает предприятиям привлекательные условия для ведения и масштабирования бизнеса, в том числе помощь с поиском новой площадки для производства. Так, еще две компании разместят свои производства на территории столицы, - рассказал Владимир Ефимов. - Оба производства создадут 35 рабочих мест. Два предприятия займут в общей сложности более 380 квадратных метров производственных площадей в южном и юго-восточном округах Москвы.

Текстильная мастерская «LeLin Studio» переехала с Каспийской улицы на 5-й Донской проезд. Благодаря новому адресу ткацкое производство удалось расширить в два раза, до 101 квадратного метра. А производство замороженной еды разместилось на Автомобильном проезде.

- В поиске площадки для строительства новой кухни нам помогло Агентство промышленного развития Москвы. Особенно ценно, когда такая помощь оказывается профессиональной и своевременной, - подчеркнул генеральный директор ООО «НОРДЕ» Марат Закиров. - Благодаря поддержке мы быстро нашли нужную площадку.

Всего в этом году услугами Агентства промышленного развития Москвы воспользовались 11 компаний.

- Агентство помогло найти компаниям для локализации и расширения 10,2 тысячи квадратных метров недвижимости, - отметил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - В результате в свое развитие 11 компаний планируют вложить около двух миллиардов рублей. Будет создано более 270 новых рабочих мест.

В Агентство промышленного развития может обратиться любая столичная компания. Для этого необходимо заполнить техническое задание и указать желаемую площадь участка или помещения, где разместится будущее производство. При подборе учитываются специфические особенности предприятия, его потребность в инженерной инфраструктуре и предпочтения по месту расположения участка. Специалисты агентства подберут соискателями несколько вариантов, а затем будут помогать инвестору на всех этапах, вплоть до заключения договора аренды или покупки. Кроме того, агентство берет на себя проверку помещения или участка, который будет предоставлен предприятию.

Агентство промышленного развития Москвы рассматривает до 140 заявок в год. В 2020 году его специалисты помогли найти подходящие площадки семи столичным предприятиям. Эти компании инвестировали в свое развитие 1,7 миллиарда рублей.