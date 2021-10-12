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Общество12 октября 2021 11:36

Реконструкция бывших промзон Москвы: Речной порт станет вторым «Сити», сахарный завод - жилым кварталом с цветущими крышами

В разных районах города появляются комфортные места для дома, работы и отдыха
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Огромный район с небоскрёбами, по сути второй «Сити», скоро появится в столице на месте Южного речного порта

Огромный район с небоскрёбами, по сути второй «Сити», скоро появится в столице на месте Южного речного порта

Столица постепенно сбрасывает свой «ржавый пояс» - тысячи гектаров заброшенных промзон. Во многих из них уже строятся новые комфортные кварталы. Например, на ЗИЛе, куда москвичи теперь приезжают отдыхать в парк «Тюфелева роща» и гулять по первым обустроенным маршрутам на набережной Марка Шагала.

«В Москве в процессе реорганизации находятся 129 производственных и промышленных зон, - сказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев. - На этих территориях стартовали проекты комплексной застройки, создаются комфортные жилые районы со всей необходимой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой».

По его словам, с 2011 года в городе возвели 41 миллион квадратных метров жилья, из них более 19 миллионов «квадратов» - на месте бывших промзон. В ближайшие годы полностью преобразятся еще несколько крупных кварталов. В Стройкомплексе Москвы рассказали, где и что изменится в столице.

КАНАТНАЯ ДОРОГА, ВЫСОТКИ И СТАНЦИЯ МЕТРО

Огромный район с небоскрёбами, по сути второй «Сити», скоро появится в столице на месте Южного речного порта. На площади более 400 гектаров построят жилье, офисы, парки, культурный кластер и даже станцию метро.

Бывшие железнодорожные пути станут городским центральным и линейным парками с выходом на благоустроенную набережную Москвы-реки. По соседству вырастет деловой центр с причалом для общественного водного транспорта. При этом сохранится и грузовой причал, рядом появится современное здание порта. В планах - перекинуть канатку через реку для связки берегов, а также проложить новую автомагистраль Печатники - Братеево.

К 2024 году здесь собираются открыть станцию метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии – между «Кожуховской» и «Печатниками». Она станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с торгово-развлекательный центром, гостиничным апарт-комплексом и офисами. Эта станция и строящийся сейчас дублер улицы Люблинская в скором времени разгрузят Волгоградский проспект и Каширское шоссе. Участок дублера свяжет две крупные трассы - Третье транспортное кольцо и Юго-Восточную хорду.

Когда построят: ориентировочно в 2026 - 2028 годах.

Огромный район с небоскрёбами, по сути второй «Сити», скоро появится в столице на месте Южного речного порта

Огромный район с небоскрёбами, по сути второй «Сити», скоро появится в столице на месте Южного речного порта

ЗАВТРАК С ВИДОМ НА РЕКУ

Еще один «Сити» начали строить недалеко от уже действующего делового квартала с таким же названием. Краснопресненский сахарорафинадный завод на Мантулинской улице в центре столицы превращается в необычный жилой комплекс City Park.

Многое в нем удивит и его будущих жильцов, и гостей. Например, панорамные окна, из которых открывается шикарный вид на Москву-реку, Краснопресненские пруды, парк «Красная Пресня» и небоскребы «Москва-Сити». А на крышах новых высоток на Мантулинской появятся открытые террасы с цветущими садами. Здесь жители дома могут устроить на свежем воздухе веранду для завтраков или встреч с друзьями. В каждом дворе разместят сценарные площади, где дети смогут попробовать себя в роли повара, архитектора и спортсмена. Кстати, для юных талантов по соседству с будущими небоскрёбами открылась международная школа креативных технологий для подростков.

Когда построят: примерно до конца 2022 года.

Краснопресненский сахарорафинадный завод на Мантулинской улице в центре столицы превращается в необычный жилой комплекс City Park

Краснопресненский сахарорафинадный завод на Мантулинской улице в центре столицы превращается в необычный жилой комплекс City Park

ТАКОЙ ПАССАЖ

Около Рижского вокзала столицы на площади более 20 гектаров вырастет единый многофункциональный комплекс с общественно-деловым и жилым кварталами. Концепцию обновления Рижского грузового двора предложили архитекторы японской фирмы Nikken Sekkei. Кстати, один из ее проектов - жилой район «Ботанический сад» - уже строится в Москве.

Теперь на пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) и проспекта Мира разместят крупный офисной центр, квартиры, в том числе для железнодорожников, торговый комплекс, просторную пешеходную зону и сквер. В дальней части бывшего грузового двора - привычные небоскребы, а ближе к ТТК - длинные плоские здания со стеклянными торцами, так называемые «горизонтальные небоскребы». Между ними - прозрачные своды «пассажа», под которым устроят общественное пространство. Сооружение напомнит воздушные металлические конструкции вокзалов конца девятнадцатого века. Сюда можно будет добраться с помощью МЦД-2 Нахабино-Подольск, МЦД-3 Крюково (Зеленоград)-Раменское и Большой кольцевой линии метро через транспортно-пересадочные узлы Марьина Роща и Ржевская.

Когда построят: примерно до 2026 года.

Около Рижского вокзала столицы на площади более 20 гектаров вырастет единый многофункциональный комплекс

Около Рижского вокзала столицы на площади более 20 гектаров вырастет единый многофункциональный комплекс

ЧТО ЕЩЕ

- На северо-западе уже растет жилой квартал «Октябрьское поле» в одноименной промзоне на площади около 12 гектаров. Здесь появятся здания в стиле советского ар-деко - с элегантными карнизами, вертикальными линиями, фасадами темных и светло-бежевых оттенков. Для детского отдыха и занятий спортом - открытый воркаут с площадками для игры в настольный теннис, а также универсальное поле для баскетбола, футбола и волейбола. В игровых детских зонах - песочницы, карусели и качели. На проекты других сооружений в квартале архитекторов вдохновили лондонский Доклендс - бизнес-район, построенный на месте крупного порта и парк Хайлайн на месте железной дороги в Нью Йорке.

На северо-западе уже растет жилой квартал «Октябрьское поле» в одноименной промзоне на площади около 12 гектаров

На северо-западе уже растет жилой квартал «Октябрьское поле» в одноименной промзоне на площади около 12 гектаров

- На юго-востоке столицы в районе Печатники построят общественно-производственный кластер в бывшей промзоне № 57 «Курьяново». На площади 8 гектаров откроются технологические, промышленные, агропромышленные парки и бизнес-инкубаторы с новыми рабочими местами.

- На юге в бывшей промзоне «Верхние котлы» в районе Нагорный на площади более 5 гектаров разместятся современные высокотехнологичные предприятия, жилье, офисы, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и других спортивные сооружения, а также кафе и рестораны.

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