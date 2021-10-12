Реконструкция бывших промзон Москвы: Речной порт станет вторым «Сити», сахарный завод - жилым кварталом с цветущими крышами

Огромный район с небоскрёбами, по сути второй «Сити», скоро появится в столице на месте Южного речного порта

Столица постепенно сбрасывает свой «ржавый пояс» - тысячи гектаров заброшенных промзон. Во многих из них уже строятся новые комфортные кварталы. Например, на ЗИЛе, куда москвичи теперь приезжают отдыхать в парк «Тюфелева роща» и гулять по первым обустроенным маршрутам на набережной Марка Шагала.

«В Москве в процессе реорганизации находятся 129 производственных и промышленных зон, - сказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев. - На этих территориях стартовали проекты комплексной застройки, создаются комфортные жилые районы со всей необходимой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой».

По его словам, с 2011 года в городе возвели 41 миллион квадратных метров жилья, из них более 19 миллионов «квадратов» - на месте бывших промзон. В ближайшие годы полностью преобразятся еще несколько крупных кварталов. В Стройкомплексе Москвы рассказали, где и что изменится в столице.

КАНАТНАЯ ДОРОГА, ВЫСОТКИ И СТАНЦИЯ МЕТРО

Огромный район с небоскрёбами, по сути второй «Сити», скоро появится в столице на месте Южного речного порта. На площади более 400 гектаров построят жилье, офисы, парки, культурный кластер и даже станцию метро.

Бывшие железнодорожные пути станут городским центральным и линейным парками с выходом на благоустроенную набережную Москвы-реки. По соседству вырастет деловой центр с причалом для общественного водного транспорта. При этом сохранится и грузовой причал, рядом появится современное здание порта. В планах - перекинуть канатку через реку для связки берегов, а также проложить новую автомагистраль Печатники - Братеево.

К 2024 году здесь собираются открыть станцию метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии – между «Кожуховской» и «Печатниками». Она станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с торгово-развлекательный центром, гостиничным апарт-комплексом и офисами. Эта станция и строящийся сейчас дублер улицы Люблинская в скором времени разгрузят Волгоградский проспект и Каширское шоссе. Участок дублера свяжет две крупные трассы - Третье транспортное кольцо и Юго-Восточную хорду.

Когда построят: ориентировочно в 2026 - 2028 годах.

Огромный район с небоскрёбами, по сути второй «Сити», скоро появится в столице на месте Южного речного порта

ЗАВТРАК С ВИДОМ НА РЕКУ

Еще один «Сити» начали строить недалеко от уже действующего делового квартала с таким же названием. Краснопресненский сахарорафинадный завод на Мантулинской улице в центре столицы превращается в необычный жилой комплекс City Park.

Многое в нем удивит и его будущих жильцов, и гостей. Например, панорамные окна, из которых открывается шикарный вид на Москву-реку, Краснопресненские пруды, парк «Красная Пресня» и небоскребы «Москва-Сити». А на крышах новых высоток на Мантулинской появятся открытые террасы с цветущими садами. Здесь жители дома могут устроить на свежем воздухе веранду для завтраков или встреч с друзьями. В каждом дворе разместят сценарные площади, где дети смогут попробовать себя в роли повара, архитектора и спортсмена. Кстати, для юных талантов по соседству с будущими небоскрёбами открылась международная школа креативных технологий для подростков.

Когда построят: примерно до конца 2022 года.

Краснопресненский сахарорафинадный завод на Мантулинской улице в центре столицы превращается в необычный жилой комплекс City Park

ТАКОЙ ПАССАЖ

Около Рижского вокзала столицы на площади более 20 гектаров вырастет единый многофункциональный комплекс с общественно-деловым и жилым кварталами. Концепцию обновления Рижского грузового двора предложили архитекторы японской фирмы Nikken Sekkei. Кстати, один из ее проектов - жилой район «Ботанический сад» - уже строится в Москве.

Теперь на пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) и проспекта Мира разместят крупный офисной центр, квартиры, в том числе для железнодорожников, торговый комплекс, просторную пешеходную зону и сквер. В дальней части бывшего грузового двора - привычные небоскребы, а ближе к ТТК - длинные плоские здания со стеклянными торцами, так называемые «горизонтальные небоскребы». Между ними - прозрачные своды «пассажа», под которым устроят общественное пространство. Сооружение напомнит воздушные металлические конструкции вокзалов конца девятнадцатого века. Сюда можно будет добраться с помощью МЦД-2 Нахабино-Подольск, МЦД-3 Крюково (Зеленоград)-Раменское и Большой кольцевой линии метро через транспортно-пересадочные узлы Марьина Роща и Ржевская.

Когда построят: примерно до 2026 года.

Около Рижского вокзала столицы на площади более 20 гектаров вырастет единый многофункциональный комплекс

ЧТО ЕЩЕ

- На северо-западе уже растет жилой квартал «Октябрьское поле» в одноименной промзоне на площади около 12 гектаров. Здесь появятся здания в стиле советского ар-деко - с элегантными карнизами, вертикальными линиями, фасадами темных и светло-бежевых оттенков. Для детского отдыха и занятий спортом - открытый воркаут с площадками для игры в настольный теннис, а также универсальное поле для баскетбола, футбола и волейбола. В игровых детских зонах - песочницы, карусели и качели. На проекты других сооружений в квартале архитекторов вдохновили лондонский Доклендс - бизнес-район, построенный на месте крупного порта и парк Хайлайн на месте железной дороги в Нью Йорке.

На северо-западе уже растет жилой квартал «Октябрьское поле» в одноименной промзоне на площади около 12 гектаров

- На юго-востоке столицы в районе Печатники построят общественно-производственный кластер в бывшей промзоне № 57 «Курьяново». На площади 8 гектаров откроются технологические, промышленные, агропромышленные парки и бизнес-инкубаторы с новыми рабочими местами.

- На юге в бывшей промзоне «Верхние котлы» в районе Нагорный на площади более 5 гектаров разместятся современные высокотехнологичные предприятия, жилье, офисы, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и других спортивные сооружения, а также кафе и рестораны.