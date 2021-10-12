Бюджет Москвы-2022: Зарплаты бюджетников, детские пособия и минимальная пенсия вырастут

Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2022 - 2024 годы. Фото: Роман ЗЛОБИН

На заседании президиума правительства Москвы сегодня, 12 октября 2021, одобрен проект бюджета столицы на 2022 год и на перспективу до 2024 года включительно. В документе по-прежнему растут расходы на медицину в целом и борьбу с коронавирусом. По этой программе траты поднимутся с 466,5 миллиарда рублей в 2021 году до 499,2 миллиарда рублей в 2022 году или на 7%. При этом дальше будут расширять программу лекарственного обеспечения больных с онкологией.

Городские власти не забывают и о поддержке жителей и бизнеса. Как и в прежние годы, московский бюджет остается социальным. Это более 53% всех расходов или более 1,9 триллиона рублей в год. Сумму увеличили на 8,4% – в 2,2 раза выше инфляции.

Сегодня же мэр Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2022 - 2024 годы. В ближайшие недели депутаты начнут обсуждение. А после внесения поправок уже смогут утвердить документ.

ВАЖНО!

В планах на будущий год:

- индексация пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и жителям старшего поколения - на 4,8%;

- повышение зарплат педагогических, медицинских, социальных работников, персонала учреждений культуры, научных сотрудников и других категорий работников в среднем на 4,8%, что выше уровня инфляции (3,8%).

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 20 222 до 21 193 рублей в месяц, - сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. - За счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законом. Городскую доплату получают 2,1 миллиона московских пенсионеров».

КСТАТИ

Главными стройками до 2024 года будут больницы, поликлиники, школы и метро. За это время построят всего 700 разных объектов по всему городу.

На карте метро появится новая Троицкая линия, головной участок которой будет открыт в 2024 году.

Кроме этого, запустят:

- участок Калининско-Солнцевской линии от «Рассказовки» до аэропорта «Внуково»;

- участок Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до района Северный;

- участок Сокольнической линии от «Коммунарки» до «Потапово»;

- ст. «Суворовская» Кольцевой линии.

Одновременно планируется развернуть строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий, а также участка Арбатско-Покровской линии до Гольяново.

КОНКРЕТНО

В 2022 году бюджет Москвы будет таким:

- доходы - 3 трлн. 261,46 млрд. рублей (сейчас - около 2,7 трлн. рублей);

- расходы - 3 трлн. 633,44 млрд. рублей (сейчас - более 3,1 трлн. рублей);

- дефицит - 372 млрд. рублей (сейчас - около 510 млрд. рублей).

При этом в 2022 году основные расходы планируются такие:

- на медицину - 499,2 млрд. рублей;

- на транспорт - 823 млрд. рублей;

- на социальную поддержку (в том числе пенсии, пособия, помощь льготникам) - 602,9 млрд. рублей;

- на образование - 463,4 млрд. рублей;

- на развитие цифровой среды и инноваций - 139,5 млрд. рублей;

- на программу «Жилище» - 269,2 млрд. рублей.

По сравнению с этим годом траты по всем перечисленным статьям вырастут в 2022-м.