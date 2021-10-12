Такси-лоукостер или «прокшинобус»: Как в Новой Москве работают маршрутки по требованию

Сервис «По пути» охватывает четыре поселения в Новой Москве. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 октября в Новой Москве заработал сервис перевозок по требованию «По пути». Это как такси, только на линии микроавтобусы. Ранее услуга была доступна в тестовом режиме. Да и сейчас проект продолжают обкатывать лишь в четырех поселениях округа. Расширять ли его на все ТиНАО — жизнь покажет.

УСПЕТЬ ЗА 30 СЕКУНД

Автобусы отправляются от метро «Прокшино». Уехать можно в Филимонковское, Сосенское, Десеновское и Воскресенское поселения. То есть только от метро к точке назначения и обратно. Поэтому местные жители в шутку окрестили новинку «прокшинобусом».

В вестибюле станции и на остановках в округе дежурят волонтеры. Раздают листовки с описанием услуги и помогают заказать маршрутку по требованию.

Одной из точек — начальной или конечной — обязательно должно быть метро «Прокшино». Фото: Андрей АБРАМОВ

— Когда от «Саларьево» отъезжаете (за две станции от «Прокшино» — прим.авт.), начинайте оформлять заказ. Как раз приедете и сразу сядете в автобус, — посоветовал мне волонтер. За мой интерес к услуге подарил мне три ручки, два карандаша и набор наклеек с эмблемами «По пути».

Автобус отправляется от выходов из метро №1 или №2. Точное место посадки программа указывает каждый раз для каждого пассажира. Работает это в точности как приложения агрегаторов такси.

Так выглядит интерфейс приложения. Знакомо всем, кто вызывает такси через смартфон.

В программе «Московский транспорт» (предварительно нужно пройти регистрацию в приложении), пассажир указывает точку посадки и точку назначения. Алгоритм системы ищет ближайшие автобусы и показывает, через сколько они будут на месте. Предложение действует 30 секунд. Если не успели нажать ОК (мало ли, вдруг засмотрелись на красивые картинки в приложении!), тогда нужно снова оформлять заказ.

— Это особенность алгоритма. Автобусы не стоят, а постоянно курсируют по Новой Москве и у каждого свой маршрут. Поэтому на заказ отводится небольшой срок, — объяснил волонтер.

При анонсировании программы столичный Дептранс рассказывал, что маршрутки по требованию будут приезжать на вызов в течении 30 минут. Будничным днем, когда я тестировал услугу, машина оба раза приезжала за четыре минуты. После этого у пассажира есть две минуты, чтобы взойти на борт. Иначе стоимость проезда спишут, а маршрутка уедет.

Салон микроавтобуса: есть USB-розетки, кондиционер, индивидуальные столики и телевизор. Правда, ТВ-панель не работает. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОКА КАТАЮТСЯ ПУСТЫЕ

Билет стоит 46 рублей. Оплатить можно только банковской картой и только в приложении — для этого кредитку нужно привязать к программе. Сесть в «По пути» на остановке, тормознуть его на дороге и рассчитаться с водителем не получится.

На маршруты поставили Mercedes-Benz Sprinter. Всего 30 штук. Внутри, как пишут в автожурналах, «полный фарш». Если это не максимальная комплектация, то очень близко к ней. Комфортабельные сиденья, ремни безопасности, столики, розетки USB для зарядки гаджетов, индивидуальные кондиционеры.

Когда входишь в салон, нужно отсканировать QR-код с помощью приложения «Московский транспорт». На экране смартфона высвечивается напоминание об этом. Пока не сделал этого — водитель не может начать поездку.

В будний день я катался один в автобусе на 15 пассажирских мест. Сидеть можно только в салоне, устроиться на пассажирском месте рядом с водителем нельзя. Да этого и не требуется.

При входе нужно отсканировать телефоном этот QR-код. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Полный салон еще ни разу не забивался. Утром и вечером, бывает, что занята половина, — поделился водитель маршрутки по требованию.

Это еще одна причина того, что на заказ дается всего 30 секунд. Программа единовременно собирает заявки от всех пассажиров в округе, чтобы максимально оптимизировать поездку. Одни пассажиры сели в Воскресенском, других подхватили в Сосенском.

В БУДУЩЕМ ВОДИТЕЛИ ИСЧЕЗНУТ

Классические автобусы в Новой Москве тоже ходят и немало. В поселения, куда возит «По пути», можно добраться и обычным транспортом. Только интервалы у него больше, маршрут с остановками, так что ехать дольше.

Поймать эту маршрутки на остановке, просто взмахнув рукой, не выйдет. Фото: Андрей АБРАМОВ

Маршрутка по требованию останавливается максимально близко к тому месту, куда вам нужно. Но будьте готовы, что придется еще пройти пешком — прямо до дома довезет только в том случае, если рядом с ним есть остановка. «По пути» используют остановки общественного транспорта и так называемые виртуальные точки. Их определили при разработке сервиса. В любом случае, пассажиру заморачиваться и искать ничего не нужно. Достаточно просто указывать адрес поездки или точку на карте, а программа все рассчитает и подберет ближайшую остановку.

Точно так же и при маршруте до метро «Прокшино». В приложении пунктом отправления пассажир выбирает свою текущую локацию. Программа показывает на карте, откуда вас сможет подхватить автобус. По заявлениям Дептранса, идти дальше 500 метров не придется.

Что до цен, то новый сервис можно смело называть фикс-прайс-такси или лоукостером. Для сравнения, в будний день от «Прокшино» до Филимонковского и Сосенского поездка на такси через агрегаторы стоит 200 — 300 рублей. В крайние точки поселений Десеновское и Воскресенское и вовсе 500 рублей. А тут 46 рублей куда бы то ни было.

К слову, опыт Москвы в организации перевозок по требованию — их называют on-demand — если не передовой, то один из первых. В экономически развитых странах такие сейчас тоже тестируют. В чем-то лучше наш «прокшинобус», в чем-то — их аналоги. Например, в США перевозки on-demand есть как в крупных мегаполисах вроде Нью-Йорка, так и в «сельском» штате Делавэр. Где-то цена поездки фиксированная (2-3$), в некоторых стоимость рассчитывают в зависимости от длины маршрута. Можно покупать абонементы и проездные. Мобильное приложение как у нас работает не везде. Заказ через сайт или по телефону.

Ковид только ускорил внедрение подобных решений: общественный транспорт не заполняется, становится еще более убыточным — городские перевозки лишь в единичных случаях могут быть самоокупаемыми. Поэтому муниципалитетам выгодны такие микротранзиты в противовес содержанию больших регулярных автобусов.

Заявленное время ожидания автобуса не более 30 минут. Но пока пассажиров мало и автобусы приезжают в разы быстрее. Фото: Андрей АБРАМОВ

В сообществе транспортников считают, что в недалеком будущем на подобные заказы будут приезжать беспилотники. Ведь работают автобусы по вызову на территориях, где населения меньше, чем в городе, расстояния больше, а дороги свободнее. Поэтому QR-коды при входе, умные алгоритмы приложений, которые раз в полминуты пересчитывают маршруты, не что иное, как задел на будущее.

НА ЗАМЕТКУ

Как воспользоваться сервисом «По пути»

Скачайте на смартфон приложение «Московский транспорт» — работает на iOS и Android. Зарегистрируйтесь в нем — можно все ввести в ручную или кликнуть по иконке одной из популярных соцсетей и тогда все данные программа перенесет автоматически.

В левой верхней части экрана откройте меню (три горизонтальных полосы) и выберете сервис «По пути в ТиНАО».

Задайте начальную и конечную точки маршрута. Укажите количество пассажиров. Если едете компанией, то каждому вызывать себе маршрутку не надо — сделать это может один пассажир на всех.

Оформите заказ на поездку — программа укажет точку посадки на карте. Проследуйте к месту. Не опаздывайте, так как автобус не ждет дольше двух минут после прибытия на место.

Автобусы курсируют ежедневно с 5:30 до 23:00.