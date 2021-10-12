На Головинском шоссе откроется детская поликлиника с кафе

Поликлинику №133 оснастят по новому стандарту столичных медучреждений «Московский стандарт +». Фото mos.ru

Жители Войковского района столицы уже в следующем году смогут записаться на приём в новую детскую поликлинику № 133.

«Медучреждение переедет в новое здание на Головинское шоссе, дом 6А, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас поликлиника находится на первом этаже жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских, 4, корпус 2. Сейчас завершается возведение современного здания».

Детская поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену. Ее оснастят по новому стандарту поликлиник «Московский стандарт +». Самые часто посещаемые кабинеты разместят на нижних этажах. А менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних этажах здания. Врачей по кабинетам распределят так, чтобы очередей стало меньше, а ожидание приема - комфортнее.

ЧТО СДЕЛАЮТ

В трехэтажном здании появятся:

- фильтр-бокс;

- кабинет дежурного врача;

- зона приема анализов;

- отделение платных услуг;

- кафе готового питания;

- пункт выдачи справок и направлений;

- педиатрическое отделение;

- зоны врачей специалистов и вакцинопрофилактики;

- кабинет выдачи больничных листов;

- отделение функциональной и лучевой диагностики;

- зона реабилитации;

- администрация, служебно-бытовые и технические помещения.

КСТАТИ

Основные особенности - наличие «второго света», зон комфортного ожидания, понятная система навигации.

Подразделения и помещения оснащаются новым современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью, удобной для инвалидов.

Между этажами можно будет перемещаться на лифте. Помимо этого, в здании появятся пандусы и тактильные указатели.