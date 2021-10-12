На Головинском шоссе откроется детская поликлиника с кафе

Поликлинику №133 оснастят по новому стандарту столичных медучреждений «Московский стандарт +». Фото mos.ru
Жители Войковского района столицы уже в следующем году смогут записаться на приём в новую детскую поликлинику № 133.
«Медучреждение переедет в новое здание на Головинское шоссе, дом 6А, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас поликлиника находится на первом этаже жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских, 4, корпус 2. Сейчас завершается возведение современного здания».
Детская поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену. Ее оснастят по новому стандарту поликлиник «Московский стандарт +». Самые часто посещаемые кабинеты разместят на нижних этажах. А менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних этажах здания. Врачей по кабинетам распределят так, чтобы очередей стало меньше, а ожидание приема - комфортнее.
ЧТО СДЕЛАЮТ
В трехэтажном здании появятся:
- фильтр-бокс;
- кабинет дежурного врача;
- зона приема анализов;
- отделение платных услуг;
- кафе готового питания;
- пункт выдачи справок и направлений;
- педиатрическое отделение;
- зоны врачей специалистов и вакцинопрофилактики;
- кабинет выдачи больничных листов;
- отделение функциональной и лучевой диагностики;
- зона реабилитации;
- администрация, служебно-бытовые и технические помещения.
КСТАТИ
Основные особенности - наличие «второго света», зон комфортного ожидания, понятная система навигации.
Подразделения и помещения оснащаются новым современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью, удобной для инвалидов.
Между этажами можно будет перемещаться на лифте. Помимо этого, в здании появятся пандусы и тактильные указатели.