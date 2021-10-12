50-летний москвич пытался застрелить сотрудника полиции прямо на территории ОМВД

Мужчина направил пистолет прямо на стоящего за стеклом дежурной части сотрудника полиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На востоке Москвы мужчина пытался застрелить полицейского. Причем, прямо в здании отдела полиции.

ЧП произошло вечером во вторник на Суворовской улице.

Неизвестный явился в ОМВД России по району Преображенское.

По словам источника в правоохранительных органах, в помещении КПП, где у всех посетителей проверяют документы, мужчина направил на стоящего за стеклом сотрудника пистолет.

- Произвести выстрел подозреваемый не смог, поскольку его действия были своевременно пресечены и он обезврежен, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Как стало известно сайту KP.ru, задержанному мужчине 50 лет. Он москвич, проживает в том же районе Преображенское.

- Пистолет, который у него отняли, - газовый, переделанный под боевое оружие, - сообщил источник.

Мотив задержанного мужчины непонятен. В ближайшее время его должны доставить в Следственный комитет и допросить. Также проверяется информация, не состоит ли москвич на учете у психиатра.

Возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (наказание по ней - от 12 до 20 лет лишения свободы).