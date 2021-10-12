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Происшествия12 октября 2021 19:41

50-летний москвич пытался застрелить сотрудника полиции прямо на территории ОМВД

Мужчину скрутили до того, как он нажал на курок
Семен ЕЛЕНИН
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Мужчина направил пистолет прямо на стоящего за стеклом дежурной части сотрудника полиции.

Мужчина направил пистолет прямо на стоящего за стеклом дежурной части сотрудника полиции.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На востоке Москвы мужчина пытался застрелить полицейского. Причем, прямо в здании отдела полиции.

ЧП произошло вечером во вторник на Суворовской улице.

Неизвестный явился в ОМВД России по району Преображенское.

По словам источника в правоохранительных органах, в помещении КПП, где у всех посетителей проверяют документы, мужчина направил на стоящего за стеклом сотрудника пистолет.

- Произвести выстрел подозреваемый не смог, поскольку его действия были своевременно пресечены и он обезврежен, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Как стало известно сайту KP.ru, задержанному мужчине 50 лет. Он москвич, проживает в том же районе Преображенское.

- Пистолет, который у него отняли, - газовый, переделанный под боевое оружие, - сообщил источник.

Мотив задержанного мужчины непонятен. В ближайшее время его должны доставить в Следственный комитет и допросить. Также проверяется информация, не состоит ли москвич на учете у психиатра.

Возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (наказание по ней - от 12 до 20 лет лишения свободы).

КриминалПроисшествия: ЧП