Мы наш, мы новый ЗИЛ построим

Сегодня расскажем о том, как менялся московский ЗИЛ за последнее столетие, и что ждет его в будущем

Завод имени Лихачева, известный всему миру ЗИЛ, когда-то считался гигантом отечественного автопрома. Потом, увы, стал депрессивной промзоной. Современный ЗИЛ - это высокотехнологичный технопарк, архитектурный жилой комплекс, парк «Тюфелева роща» и даже спортивный кластер. Именно эти ключевые проекты входят в план развития ЗИЛа. Некоторые из них уже готовы и открылись, а остальные активно строятся. Сегодня расскажем о том, как менялся московский ЗИЛ за последнее столетие, и что ждет его в будущем.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ АВТОБУС И МАЛОЛИТРАЖКА

Место ЗИЛа - Даниловский район Москвы. Еще 150 лет назад этот уголок столицы выбирали для прогулок романтические барышни. Именно тут, в Тюфелевой роще, находился пруд, где закончила свои дни несчастная героиня повести Карамзина «Бедная Лиза». Но с развитием производства район менялся и постепенно здесь появлялись различные предприятия. А перед самой революцией знаменитые братья Рябушинские заложили на территории бывшей рощи основы первого автомобильного завода. Им хотелось создать главную площадку отечественного автопрома и выпускать грузовики.

Но революция и экономический кризис затормозили строительство, и завод поначалу преобразился в масштабные мастерские по ремонту автомобилей. В 1920-е годы здесь все же создали государственный завод «АМО» по производству грузовиков, где изготавливали также и танковые двигатели. Именно тут выпустили когда-то первую отечественную малолитражку, первый автобус, первый магистральный электровоз. В 1930-е годы производство решили реорганизовать, сильно расширив территорию завода и модернизировав процессы и технологии. На заводе, получившем имя Лихачева в честь первого директора предприятия, стали производить грузовики ЗИС-5, которые стали основой для 25 следующих моделей грузовых машин и их модификаций. И не только их – завод выпускал одноименные холодильники, а также велосипеды.

Крупнейшая промзона столицы превращается из заброшенного завода в современный кластер

В постсоветское время автогигант стал стремительно устаревать – снижались объемы выпуска продукции, падали мощности, изнашивалось оборудование. В результате, то, что когда-то было гордостью отечественного автопрома, превратилось в депрессивную территорию с разрушенными цехами и зданиями. Сам район оказался заложником заброшенной промзоны.

В 2010-х годах, когда городские власти стали обсуждать планы развития этого района, было ясно, что возобновлять рабочие линии в старом виде невозможно – нужна была полноценная модернизация, а лучше – принципиально новая концепция реорганизации площадок бывшего завода.

Поэтому городские власти приняли решение сохранить южную площадку завода под производственные мощности. Остальную территорию - превратить в современный городской район, где будет место и новым жилым домам, и социальным объектам, и паркам, и рабочим местам.

ГОРОД В ГОРОДЕ

В 2012 году выбрали концепцию благоустройства района. Через год приняли проект производственной планировки «Город в городе», над которым трудились несколько архитектурных бюро, дизайнеров и инженеров. Масштабный проект по преображению района планируют завершить в 2028 году. Две большие части ЗИЛа «Юг» и «Север» станут жилым и производственным районами, которые соединятся надземными пешеходным и автомобильным мостами.

Место ЗИЛа - Даниловский район Москвы

В жилой части разместятся комплекс ЗИЛАРТ с квартирами для 70 тысяч горожан, 9 детских садов и две школы, медицинский центр и поликлиника, полноценный спортивный квартал, променад с арт-объектами, музей и концертный зал. Сегодня строительство в Даниловском районе идет полным ходом. Самая большая в России образовательная школа на 2,5 тысячи мест уже готова. А полностью ЗИЛАРТ должны построить до 2024 года.

Любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы стал открытый в 2018 году дизайнерский парк «Тюфелева роща». Это гармоничный арт-объект с километровой перголой – маршрутом для прогулок и памятных фотографий, с декоративным прудом и зелеными насаждениями.

Под спорт отдали целый квартал. В Ледовом Дворце уже проводят занятия для юных и взрослых хоккеистов, а в Центре синхронного плавания - тренировки. Как рассказывала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова в год открытия этого Центра, теперь в Москве появился уникальный комплекс с тренировочными бассейнами и водными чашами для соревнований, залами для растяжек. Именно там будут продолжать лучшие спортивные традиции и готовить самых сильных синхронисток и будущих олимпийских чемпионок.

ТЕХНОПАРК С НОВЫМИ РАБОЧИМИ МЕСТАМИ

Промышленность тоже не забыли. Уже к 2023 году на месте бывших корпусов завода имени Лихачева откроется новый высокотехнологичный технопарк «ЗИЛ». Осенью прошлого года Группа компаний ИТЭЛМА подписала соглашение о строительстве многофункционального комплекса для высокотехнологичных производств. Инвестор, которого нашел город, планирует вложить 4 миллиарда рублей в строительство и развитие. В технопарке смогут локализовать свои производства предприятия, работающие в сфере микроэлектроники и информационных технологий, создатели автокомпонентов и многие другие. Новый ЗИЛ позволит создать более тысячи рабочих мест.

«Москва придерживается комплексного развития своих территорий, - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Интеграция высокотехнологичных промышленных объектов, жилого массива и других элементов городской инфраструктуры – правильный формат изменения районов. Это позволит создать новые точки притяжения в городе, снизить маятниковую миграцию, обеспечить горожан максимально удобной инфраструктурой. Для бизнеса же – это шанс стать участниками инвестиционных проектов в столице, тем более что город стимулирует инвесторов привлекательными условиями и дополнительными льготами при реализации инвестиционных приоритетных проектов».

Технопарку «ЗИЛ» присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Это позволит инвестору воспользоваться существенными льготами и преференциями. К примеру, на 21% уменьшить региональный налог на прибыль и обнулить ставку налога на имущество, а арендная плата за земельный участок составит всего 0,01% от кадастра. «На сегодня статус инвестиционного приоритетного проекта в Москве, включая технопарк «ЗИЛ», присвоен уже 13 инвестпроектам, совокупным объемом инвестиций – более 36 миллиардов рублей», - отметил Ефимов.

Мы наш, мы новый ЗИЛ построим

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, БИЗНЕСА И ТУРИСТОВ

Еще десять лет тому назад казалось, что район «ЗИЛ» долго будет носить отпечаток депрессивной и заброшенной промзоны. К счастью, это не так. Сегодня строительство идет полным ходом, а территория бывшего завода преображается на глазах с каждым годом. При этом перемены на «ЗИЛе» не пройдут незамеченными для всего города.

Например, как отмечал ранее руководитель отдела в консалтинговой компании Cushman & Wakefield Russia Денис Соколов, загруженное Третье транспортное кольцо получит новый виток развития, соединятся наземный и железнодорожный транспорт, появятся новые более удобные и пропускные развязки. К тому же, такое разноплановое развитие района позволит создать и интегрировать в город новый кластер, не нарушив исторический центр Москвы.

Вид на дома строящегося жилого комплекса "Зиларт" из парка "Тюфелева роща". Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Ну и конечно же, жители соседних районов с нетерпением ждут окончания проекта. Как вспоминает москвичка Даша Аникина, когда ее семья узнала о проекте обновления ЗИЛа, она очень переживала за то, что же будет рядом с ее домом. «Конечно, в Москве должны быть разные предприятия, здорово знать, что твой родной город выпускает лучшие ракеты, крутые машины или делает самое вкусное печенье, только очень хотелось, чтобы такие заводы реально работали, а не стояли грузом, - говорит жительница района Даниловский. - Территория ЗИЛа реально была жутким пустырем. Поэтому мы очень надеялись, что ее приведут в порядок, и нам не будет страшно гулять в районе, рядом с ней».

Словом, реновация огромной площадки в десятки гектаров станет одним самых масштабных проектов в Москве. Не зря эксперты называют его «город в городе». ЗИЛ вновь станет местом работы и отдыха горожан, площадкой для бизнес-инноваций и одним их туристических достояний столицы. Ждать осталось не долго!