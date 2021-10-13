Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус запустили в школах Москвы

В столице тестирование школьников на ковид может стать массовым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 14 октября, то есть завтра, бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус среди учеников начнут проводить в десяти школах Москвы. Своё здоровье можно будет проверять раз в две недели.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала причиной такого решения увеличение числа зараженных в городе. Ранее медики объяснили, что дети чаще всего переносят ковид в легкой форме, но при этом передают его взрослым, с которыми живут.

«Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, - рассказала Анастасия Ракова. - Только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста».

По ее словам, в некоторых регионах России вновь начался перевод учеников на дистанционное обучение. Экспресс-тесты в школах, по мнению столичных властей, помогут избежать такого сценария. Кстати, такую же процедуру уже запустили в учебных заведениях Германии, Австрии, Англии.

В столице тестирование школьников на ковид может стать массовым.

«По итогам пилота и отработки эффективного алгоритма мы будем рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях», - отметила Анастасия Ракова.

Напомним, с 11 октября в столице начали делать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус в 20 точках города, среди которых ГУМ, ЦУМ, фудмолл «Депо» и центры госуслуг «Мои документы». Для этого взрослым нужен паспорт, детям - свидетельство о рождении.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить тестирование на ковид раз в две недели.

Школы составят расписание с указанием дня, времени и места проведения анализа. Каждый класс будет сдавать тест отдельно от других. То есть потоки учеников разных классов пересекаться не будут.

Анализ могут делать в классах - во второй половине урока или во время классного часа, минимально прерывая учебный процесс (экспресс-тестирование всего класса займет до 25 минут). В дошкольных группах - в удобное время в течение дня.

Внимание! Положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе.

КТО ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ

Школа сама сможет определять, кто из сотрудников будет делать тесты. Это может быть как медицинский персонал, так и специально обученные сотрудники школ.

Мазок берут тонкой и мягкой палочкой. Результат появляется уже через 15 минут. Старшеклассникам могут разрешить самим сделать это под наблюдением учителя.

При этом не нужно подписывать какие-либо документы для проведения процедуры.

«Экспресс-тестирование - не медицинская процедура, - заявили в Оперштабе Москвы. - Поэтому для него не нужно передавать в школу никаких бумаг и подписывать согласие на проведение теста».

ЕСЛИ ТЕСТ ОКАЖЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Если у одного из школьников анализ будет положительным, тогда действуют так:

- к нему на дом направят врача из поликлиники;

- специалист проведет осмотр, возьмет ПЦР-тест и сделает еще один экспресс-тест;

- только после допобследования будет приниматься какое-то решение. Если результат экспресс-теста на дому в совокупности с клинической картиной или результат ПЦР-теста окажутся положительными, врач сразу назначит лечение и выпишет рецепт на лекарства. В этом случае также бесплатно проведут тестирование всех членов семьи, находящихся рядом.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ

В таком случае сделать экспресс-тест школьнику может родитель. Для этого нужно приехать в назначенное школой время и провести тест своему ребенку в присутствии учителя. Ещё вариант - предоставлять для допуска ребенка на занятия каждые 2 недели отрицательный результат ПЦР-теста из поликлиники или частной клиники.