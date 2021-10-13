Скоропомощной стационарный комплекс больницы Боткина соединят с соседними корпусами

В 2022 году в больнице Боткина откроется скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой. Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы
В 2022 году в больнице Боткина откроется скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой. Уже готов каркас здания рядом с историческими корпусами.
- Специалисты завершили монолит надземного перехода скоропомощного стационарного комплекса в существующий корпус больницы Боткина, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, сделано технологическое присоединение нового здания к ливневой канализации. В завершающей стадии работы по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения, электроснабжения и сетям хоз-бытовой канализации.
По его словам, сейчас продолжаются работы по устройству кровли, фасада, монтажу оконных блоков, кладочные работы наружных стен и перегородок.
ЧТО СТРОЯТ
Скоропомощной стационарный комплекс в больнице Боткина:
- общая площадь - порядка 16 тысяч квадратных метров;
- пять функциональных этажей и два технических этажа;
- диагностическое отделение;
- экстренный операционный блок;
- блок лучевой диагностики;
- малая операционная и реанимация на 12 коек.
Для комплекса закупят 1300 единиц современной лечебной и диагностической техники.
По медицинской технологии пациенты из приемного отделения будут распределяться каждый в свою функциональную зону в зависимости от состояния:
- красная зона – для тяжелых больных;
- желтая – для пациентов средней тяжести;
- зеленая – для основных пациентов.
Для удобства врачей и больных обустроят отапливаемый переход в кардио-терапевтический корпус. В дальнейшем планируется строительство переходов к другим корпусам. Это позволит врачам и пациентам перемещаться между корпусами без выхода на улицу, а также связать корпуса в единую больничную сеть.
ВАЖНО!
Больных будут доставлять не только на машинах скорой помощи, для которых построят въездной отапливаемый тамбур на одновременный заезд четырех машин, но и на вертолетах. Для этого посадочную площадку оборудуют прямо на крыше комплекса.