Скоропомощной стационарный комплекс больницы Боткина соединят с соседними корпусами

В 2022 году в больнице Боткина откроется скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой. Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2022 году в больнице Боткина откроется скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой. Уже готов каркас здания рядом с историческими корпусами.

- Специалисты завершили монолит надземного перехода скоропомощного стационарного комплекса в существующий корпус больницы Боткина, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, сделано технологическое присоединение нового здания к ливневой канализации. В завершающей стадии работы по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения, электроснабжения и сетям хоз-бытовой канализации.

По его словам, сейчас продолжаются работы по устройству кровли, фасада, монтажу оконных блоков, кладочные работы наружных стен и перегородок.

ЧТО СТРОЯТ

Скоропомощной стационарный комплекс в больнице Боткина:

- общая площадь - порядка 16 тысяч квадратных метров;

- пять функциональных этажей и два технических этажа;

- диагностическое отделение;

- экстренный операционный блок;

- блок лучевой диагностики;

- малая операционная и реанимация на 12 коек.

Для комплекса закупят 1300 единиц современной лечебной и диагностической техники.

По медицинской технологии пациенты из приемного отделения будут распределяться каждый в свою функциональную зону в зависимости от состояния:

- красная зона – для тяжелых больных;

- желтая – для пациентов средней тяжести;

- зеленая – для основных пациентов.

Для удобства врачей и больных обустроят отапливаемый переход в кардио-терапевтический корпус. В дальнейшем планируется строительство переходов к другим корпусам. Это позволит врачам и пациентам перемещаться между корпусами без выхода на улицу, а также связать корпуса в единую больничную сеть.

ВАЖНО!

Больных будут доставлять не только на машинах скорой помощи, для которых построят въездной отапливаемый тамбур на одновременный заезд четырех машин, но и на вертолетах. Для этого посадочную площадку оборудуют прямо на крыше комплекса.