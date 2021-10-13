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Москва13 октября 2021 16:50

До конца 2024 года в Москве построят 35 станций метро

Заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что главным проектом остаётся Большая кольцевая линия
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется до конца 2024 года. Фото mos.ru

Завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется до конца 2024 года. Фото mos.ru

Московское метро постепенно расширяется. До конца 2024 года планируется открыть 35 новых станций и 76 километров линий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В течение оставшихся месяцев этого года в столице планируется построить 17,5 километра линий метро и девять станций, а также завершить реконструкцию станции «Каховская», - отметил заммэра. - В последующие три года предполагается построить еще 58,5 километра линий и 25 станций».

По его словам, главная цель - скорейшее завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Сейчас на БКЛ готовятся к открытию сразу десять станций. На западном отрезке длиной 6,6 километра - «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково». На юго-западном участке длиной 5,34 километра - «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». На южном пути длиной 6,4 километра - «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Все они должны принять пассажиров до конца 2021 года на участке БКЛ от «Мнёвников» до «Каховской». Их технический пуск провели в сентябре. Это значит, что пока между ними курсируют тестовые электропоезда без пассажиров для проверки путей и оборудования.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одновременно продолжаются и другие проекты подземки. Среди них - строительство новой Троицкой ветки, продление Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, Сокольнической – до станции «Потапово», Люблинско-Дмитровской линии – до поселка Северный.

«Кроме того, мы начнем строительство новых Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метро, а также участка продления Арбатско-Покровской линии в Гольяново», - добавил Андрей Бочкарёв.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу (АИП) столицы на 2022-2024 годы. В ней запланированы к строительству и реконструкции около 700 различных сооружений, финансируемых из городского бюджета.

Москва: столичное метро