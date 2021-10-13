"Учитель говорила отойти от окон": В Москве дети забаррикадировались в классе, пока у школы велась стрельба

По предварительной информации, перелезший через забор с оружием - школьник Фото: СОЦСЕТИ

Днем 13 октября на улице Фотиевой в Гагаринском районе Москвы раздались несколько оружейных залпов. Стреляли в кустах между школами №1260 и №1265. По рассказам очевидцев, молодой человек в куртке милитари окраса достал карабин и начал палить.

— У нас заканчивались уроки, было около трех часов дня. Услышали стрельбу, побежали к окнам. Там этот парень расхаживает. На вид как старшеклассник или студент. Стрелял, кажется, в воздух. У него с собой большой чехол, откуда он достал оружие (предположительно, это охотничий карабин, типа «Сайга» — прим.авт.) Потом убрал его и куда-то пропал — затерялся среди деревьев. Тут парк рядом, так что мы не заметили, куда он делся, — рассказал корреспонденту kp.ru один из учеников школы №1260.

В Москве учащиеся построили баррикады из стульев, пока у школы велась стрельба Фото: СОЦСЕТИ

Собеседник поделился, что вместе с учителем они приняли решение забаррикадировать дверь в класс. Навалили кучу стульев и тихонько сидели в кабинете, пытаясь высматривать в окнах стрелявшего.

— Учитель говорила отойти от окон и стоять у стен. Так мы ждали примерно полтора часа. В итоге нас все таки отпустили домой. Нас еще завуч отругал, когда увидел, что мы баррикаду построили у двери. Когда выходили из школы, видели много машин полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что информация о стрельбе проверяется. Фото: Анастасия Алещенкова

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что информация о стрельбе проверяется.