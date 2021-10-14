Борщ, осетрина и калачи: где попробовать блюда по-московски

Одного ресторана с московскими блюдами пока в столице нет Фото: Алиса ТИТКО

Московские рестораны в ожидании звезд «Мишлен». Заведения, которые займут места в первом выпуске всемирно известного гастрономического гида по России, назовут 14 октября в концертном зале «Зарядье». Накануне церемонии сайт Kp.ru решил составить московский гастрономический гид и рассказать, где попробовать блюда по-московски.

Открыв любую кулинарную книгу или меню современного ресторана, можно встретить ленинградский рассольник, мясо по-французски, котлеты по-киевски. Москва тоже именовала блюда «по-московски», но было это в царские времена. Всегда представлялось, что-то вкусное, сытное и масштабное. Сохранилась ли московская, или как ее принято называть старомосковская кухня? Одного специализированного заведения, где можно заказать исключительно блюда по-московски пока нет. Пробовать на вкус столичную еду придется в нескольких ресторанах.

Московский калач

Купить свежий московский калач до недавнего времени можно было только в «Елисеевском» на Тверской улице, но магазин закрылся. Еще один вариант – ехать в пекарню в Коломне.

Калачи в виде кольца с небольшим отверстием или в форме замка с дужкой практически забыли в Москве. Но меньше месяца назад московские калачи начали готовить в ресторане «Матрешка» - корочка хрустящая, а мякиш приятный.

- Калачи традиционные, без начинки, но подаются горячими и с подкопченным сливочным маслом, - рассказали в ресторане.

Где: ресторан «Матрешка», Кутузовский проспект, 2/1, строение 6. Станция метро «Киевская».

Стоимость: 280 рублей.

Московские калачи снова стали выпекать Фото: Алиса ТИТКО

Борщ по-московски

Традиционный московский борщ готовят, как и украинский, из свеклы, но с говядиной, а не со свининой. В различных рецептах можно увидеть добавки: кабачки, яблоки и фасоль. В гранд-кафе «Dr. Живаго» московский борщ имеет свою фишку – в составе говяжьи щечки, нарезанные тонкой соломкой. Перед подачей блюдо украшают зеленью и отдельно подают сметану.

Где: гранд-кафе «Dr. Живаго», улица Моховая, 15 строение 1. Станция метро «Охотный ряд».

Стоимость: 480 рублей.

Борщ по-московски Фото: Алиса ТИТКО

Осетрина по-московски

Царь-рыба застолья – осетр. По-московски осетрину запекают в сырно-сметанной шапке и с яйцом-пашот. Подают на подушке из обжаренного с грибами картофеля.

Отведать большую порцию осетрины по-московски, которую запекают в чугунной сковородке и подают с зернами граната, можно в нескольких метрах от Кремля в гранд-кафе «Dr. Живаго».

Где: улица Моховая, 15 строение 1. Станция метро «Охотный ряд».

Стоимость: 1200 рублей.

Осетрина по-московски Фото: Алиса ТИТКО

Расстегай московский с семгой

Расстегаи могут быть с разными начинками - открытые пирожки в форме женской туфельки наполняют мясом, грибами, рисом с яйцом. Московский расстегай отличался от других обязательным ингредиентом - красная рыба. Еще в XIX веке москвовед Владимир Гиляровский писал: «Трактир Егорова, кроме блинов, славился рыбными расстегаями. Это круглый, во всю тарелку, пирог с начинкой из рыбного фарша с вязигой, а середина открыта, и в ней, на ломтике осетрины, лежит кусок налимьей печенки».

К слову, о расстегаях с жирной семгой из ресторана «Кафе Пушкинъ» тоже слагают легенды, но в первую очередь отмечают вкус.

Где: Тверской бульвар, 26а. Станция метро «Чеховская».

Стоимость: 2150 рублей.

Расстегай по-московски – это обязательно с красной рыбой

Птичье молоко

Самым московским тортом можно назвать «Птичье молоко». Придумали его в 1978 году в ресторане «Прага» под руководством шеф-кондитера Владимира Гуральника. Десерт и сейчас остается одним из любимых у москвичей. Нестандартная подача в гранд-кафе «Dr. Живаго» - белое суфле не покрывают шоколадом, но украшают шоколадными узорами с кусочками клубники.

Где: улица Моховая, 15 строение 1. Станция метро «Охотный ряд».

Стоимость: 350 рублей.

«Птичье молоко» придумали в Москве Фото: Алиса ТИТКО

Самый московский десерт

В «Самом московском десерте», который готовят в ресторане «Белуга», сочетаются сразу три вкуса: шампанское, водоросли и оливковое масло.

- Для поддержания ироничного статуса «москвича», помимо дорогостоящего напитка в десерт добавили и ложку черной икры, - рассказали в ресторане.

Где: улица Моховая, 15 строение 1. Станция метро «Охотный ряд».

Стоимость: 1200 рублей.

«Самый московский десерт» с черной икрой

Московское время

Хрупкий десерт в виде купола готовят в ресторане «Кафе Пушкинъ».

- Если бы Москва была десертом, то каким? Наш ответ – десертом «Московское время», - рассказали в ресторане.

Где: Тверской бульвар, 26а. Станция метро «Чеховская».

Стоимость: 980 рублей.

Десерт «Московское время» в виде купола

«Прага»

Несмотря на название, торт «Прага» придумали в Москве. Автором является шеф-кондитер ресторана «Прага» Владимир Гуральник, который придумал и «Птичье молоко».

По сути, «Прага» является вариацией венского торта «Захер», но включает в себя четыре вида сливочного крема, и три вида ароматных добавок - коньяк, ликер и ром. Кусочек торта можно попробовать во многих заведениях столицы, в том числе в «Вареничной №1».

Где: улица Тверская, 14. Станция метро «Чеховская».

Стоимость: 320 рублей.

Торт «Прага» придумали в одноименном ресторане на Новом Арбате

Раф

Кофейный напиток Раф, который популярен на ряду с латте и капучино, придумали именно в Москве. По легенде, раф-кофе появился в результате экспериментов в одной московской кофейне в 1996—1997 году. Посетитель по имени Рафаэль попросил бариста придумать что-то особенное для него. В результате появился кофейный напиток «для Рафа» - в порцию эспрессо добавили нагретые паром сливки и ванильный сахар.

Сейчас в различных кофейнях можно встретить разновидности рафа: лавандовый, с соленой карамелью, фисташковый, малиновый.

- Мы готовим классический раф, с добавлением сливок, - рассказали в гранд-кафе «Dr. Живаго».

Где: улица Моховая, 15 строение 1. Станция метро «Охотный ряд».

Стоимость: 330 рублей.