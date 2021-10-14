Собянин: «В Москве выбросы опасных веществ в атмосферу за последние десять лет уменьшились в два раза»

Мэр отметил, что энергетика крупных городов становится эффективнее. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

До 15 октября в столице в центральном выставочном зале «Манеж» проходит международный форум «Российская энергетическая неделя». Сегодня, 14 октября, в сессии «Перезапуская энергетику городов и сообществ: реализация энергоперехода на всех уровнях общества» выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве с 1990 года население увеличилось на треть, - сказал Собянин. - При этом тепловые выбросы уменьшились на четверть. За последние только десять лет выбросы опасных веществ в атмосферу уменьшились в два раза».

По его словам, крупные города с каждым годом, несмотря на концентрацию жителей и свой динамичный рост, становятся все более экологичными, а их энергетика - эффективнее.

«Конечно, это результат труда огромных коллективов, - отметил мэр. - В энергетике Москвы работают около 120 тысяч человек. Это люди, которые круглые сутки обеспечивают надежность нашей жизни, развитие города. Пользуясь случаем хотел сказать огромные слова благодарности за их труд, который способствует процветанию города».

Мэр подчеркнул, что из-за сложных климатических условий столицы энергетика Москвы сильно отличается от других крупных городов мира, сопоставимых по масштабам. Для примера Собянин назвал сроки отопительного сезона, который в нашем городе длится с сентября по май. «Мощности теплоснабжения в Москве в половину больше, чем, например, во всей Польше», - сказал мэр.

Напомним, на форуме «Российская энергетическая неделя» состоится более 30 деловых мероприятий. В них примут участие ведущие российские и зарубежные эксперты, лидеры крупнейших энергетических компаний и руководители субъектов РФ.

На одном из стендов свои главные достижения и планы по дальнейшему развитию отрасли представил топливно-энергетический комплекс Москвы. В мультимедийной зоне правительства столицы транслируются видеоролики о работе основных городских департаментов - жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта, Фонда капитального ремонта, а также важнейших топливно-энергетических компаний - «МОСГАЗ», «Мосэнерго», «МОЭК», «ОЭК», «Москоллектор» и др.