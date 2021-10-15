Скорая, неотложка или участковый врач: Кто приедет на вызов в Москве и почему

Вирусы наступают. Традиционно в простудный сезон жители чаще обращаются к врачам, в том числе и скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирусы наступают. Традиционно в простудный сезон жители чаще обращаются к врачам, в том числе и скорой помощи. Но не все знают, что иногда даже можно не ждать медицинскую бригаду, а быстро и бесплатно проконсультироваться со специалистом по телефону. В Депздраве столицы объяснили, в каких ситуациях достаточно участкового врача, а когда на вызов приезжает неотложка или скорая.

НА ЗАМЕТКУ

1. Участковый врач на дом:

- если ваше здоровье не позволяет самостоятельно добраться до поликлиники (температура выше 37,5, давление выше 150/90, острая боль без какой-либо травмы, хроническая боль);

- если заподозрили у себя опасную для окружающих заразу, например, коронавирус или другую инфекцию с такими симптомами, как сыпь, пятна, рвота, диарея.

Куда звонить:

Независимо от того, к какой поликлинике вы прикреплены, вызвать врача на дом можно только из той поликлиники, которая обслуживает адрес вашего проживания. Для этого нужно позвонить по телефону Единой медицинской справочной службы - 122 (ежедневно, включая выходные и праздники). Оператору надо сообщить:

- личные данные больного (ФИО, дата рождения);

- номер полиса ОМС;

- описание симптомов.

Внимание! Если у вас нет полиса ОМС, но есть полис добровольного медицинского страхования (ДМС), тогда за помощью можно обратиться в обслуживающую вас страховую компанию.

Если нет никакого полиса, тогда можете вызвать скорую или неотложную помощь по номеру 103 или 112. Еще вариант - получить консультацию врача без выезда на дом. Для этого надо звонить на выбор:

- на врачебно-консультативный пост службы скорой и неотложной медицинской помощи - (495) 620-42-33;

- по телефону 103 и попросить у диспетчера консультацию старшего врача.

По этим номерам также могут обращаться и пациенты с полисом ОМС, если им нужна только консультация медика.

2. Неотложка.

Помощь в ситуациях, не опасных для жизни, но угрожающих здоровью. Например, при таком состоянии:

- головная боль на фоне мигрени;

- высокая температура;

- скачок давления;

- боль в груди во время движения, дыхания и кашля;

- радикулит;

- боли в животе при хроническом гастрите или язве 12-перстной кишки (без признаков прободения и кровотечения);

- боли под гипсом;

- болевой синдром в суставах, позвоночнике, при радикулите, невралгиях, после перенесенной травмы, а также у онкологических больных;

- боли на фоне трофических язв и пролежней;

- боли в горле, ухе, зубе, при повышении температуры;

- боли в мышцах на фоне температуры.

Максимальное время приезда неотложки на место - 120 минут. Но в среднем и раньше - 30 - 40 минут.

Куда звонить:

В Единый городской диспетчерский центр скорой помощи - по номерам 03 и 103 (с городского телефона) или 103 и 112 (с мобильного телефона, для всех операторов).

Внимание! На 112 по сотовому можно дозвониться при заблокированной SIM-карте или если ее нет, или если на счёте телефона нет денег. Кстати, можно сразу вызвать и спасателей, полицию, ГИБДД.

3. Скорая.

Экстренная помощь, если есть угроза для жизни или явно нужна больница. Например, при таком состоянии:

- тяжелая травма;

- ранение;

- кровотечение;

- роды;

- инфаркт;

- инсульт;

- тяжелая инфекция.

Время прибытия на место - не более 20 минут;

Куда звонить:

В Единый городской диспетчерский центр скорой помощи - по номерам 03 и 103 (с городского телефона) или 103 и 112 (с мобильного телефона, для всех операторов).

Диспетчеру службы 103 нужно сообщить данные в таком порядке:

- кратко и четко - что случилось, какая помощь требуется;

- номер телефона, с которого звоните. Если связь вдруг прервётся, то оператор сможет вам сразу набрать;

- адрес, где находится пациент. Например, если человеку стало плохо на улице, постарайтесь назвать четкие ориентиры - название улицы, номер соседнего дома. Если больной в квартире, сообщите место ближайшего заезда к дому, есть ли шлагбаум во дворе, номер подъезда, этажа, кодового замка;

- фамилию, имя, отчество больного (если известно);

- дату рождения (если известно) или возраст больного;

- вашу фамилию (если вызываете скорую для другого человека).

ВОПРОС РЕБРОМ

А если самостоятельно обратиться в больницу за помощью?

Это можно сделать без вызова «скорой», если у вас есть машина, а самочувствие больного позволяет добраться до ближайшей больницы. В любом городском стационаре пациента примут и окажут первую помощь. В зависимости от состояния могут сразу госпитализировать или направить на дополнительное обследование.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Претензию или благодарность по поводу работы скорой помощи можно отправить любым удобным способом:

- через электронную приемную на сайте Станции скорой помощи Москвы или на сайте Департамента здравоохранения Москвы;

- письмом лично или обычной почтой - 129010, Москва, 1-й Коптельский пер., д. 3, главному врачу Станции скорой и неотложной медицинской помощи Москвы Плавунову Николаю Филипповичу.

Информацию о регистрации обращений, поступивших на Станцию, можно получить ежедневно - пн. - чт. с 9.00 до 17.45, пт. с 9.00 до 16.30 по телефону (495) 620-40-15 или (495) 620-40-14.