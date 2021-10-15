Московские ярмарки продают картофель дешевле, чем магазины

Сейчас идет сезон, когда свежий урожай уже собран и поступил на прилавки не только магазинов, но и московских ярмарок, которые работают по всему городу Фото: Евгения ГУСЕВА

Москвичи могут купить на городских ярмарках картофель по цене 18 рублей за кило. Это меньше, чем в сетевых магазинах. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Сейчас действительно идет сезон, когда свежий урожай уже собран и поступил на прилавки не только магазинов, но и московских ярмарок, которые работают по всему городу, - сказал Немерюк. - Таких площадок у нас 53. Можно, наверное, оценить, что на этих ярмарках на сегодняшний день картофель имеет самую низкую цену - 18 рублей за килограмм. Порой даже дешевле, чем в магазинах-дискаунтерах. Поэтому я предлагаю всем москвичам обратить на это внимание и следить в соцсетях за акциями, которые проводятся на ярмарках».

Например, привлекательный ярмарочный ценник сейчас на картофель из Нижегородской области. А в столичных магазинах за этот же сорт просят около 30 рублей.

«Картофель из Нижегородской области можно будет купить на 12 межрегиональных ярмарках», - рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.

Напомним, сейчас в столице работают в общей сложности 129 ярмарок на 3 387 торговых мест.

НА ЗАМЕТКУ

В этом году больше всего ярмарок выходного дня - в центре (11 адресов). Самая большая торговая площадка на 76 мест - в районе Кунцево на западе столицы. Все они будут работать до 26 декабря. Сюда можно приходить с пятницы по воскресенье с 8.00 до 21.00.

Полный список адресов - на сайте.

На трех ярмарочных площадках - сокращённый график. Два дня в неделю - только по субботам и воскресеньям - торгуют:

- на улице Щепкина, вл. 47, стр. 1-2 и на улице Грузинский вал, вл. 11 - оба адреса в Центральном округе;

- в 1-м Донском проезде в Южном округе.

В столице фермерские продукты также можно купить на 44 межрегиональных ярмарках (адреса и расписание здесь).

Большинство из них открыто со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00. Некоторые работают с четверга по воскресенье. Понедельник - санитарный день.

Покупателям по социальной карте москвича дают скидку 5% на всех площадках межрегиональных ярмарок.

В павильонах можно перекусить в кафе, побывать на мастер-классе или дегустации. На некоторых ярмарках действует дополнительный сервис по доставке продуктов на дом. Чаще всего горожане заказывают фрукты, овощи, молочку, сухофрукты и соления.