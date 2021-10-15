На севере Москвы строят 18 жилых домов по программе реновации

Во всех округах Москвы продолжается переселение жителей из устаревших домов в современные комфортные новостройки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во всех округах Москвы продолжается переселение жителей из устаревших домов в современные комфортные новостройки.

«В Северном округе возводятся 18 жилых домов для переселения по программе реновации, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме этого, в стадии проектирования находятся еще 19 зданий».

Напомним, в новостройках для участников реновации везде выполняют улучшенную отделку квартир и мест общего пользования по единому стандарту. В доме и около него - удобные маршруты для инвалидов и мам с колясками. На нежилом первом этаже, чаще всего с витражной системой остекления, размещаются технические помещения и места под офисы, магазины, службы быта. В здании ставят «умные» общедомовые и поквартирные счетчики холодной и горячей воды, тепла, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы. Кроме того, новостройки оснащают автоматическими системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и др. Дворы полностью благоустроены, с газонами, лавочками, детскими и спортивными площадками.

В Северном округе столицы новые квартиры всего получат жители 514 домов. Для волнового переселения участников подобраны 77 стартовых площадок.

«С начала программы в округе уже введено в эксплуатацию 23 дома, в том числе с начала этого года – 10 новостроек, - добавил Рафик Загрутдинов. - До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 4 жилых дома».

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/.