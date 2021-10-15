Мужчина ударил тещу ножкой от табуретки, за что получил гитарой по голове

Медики осмотрели травмы пострадавших и решили госпитализировать обоих. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Семейная драма разыгралась в одной из квартир на севере Москвы на улице Полярная. В полицию обратилась 64-летняя Нина Петровна*. Пенсионерка сообщила оперативникам, что на нее напал ее зять, 39-летний Сергей В.* По словам женщины, мужчина поссорился со своей женой - дочерью Нины Петровны, схватил нож и стал угрожать расправой всем домочадцам.

Нина Петровна вмешалась в ссору, чтобы защитить свою дочь, 37-летнюю Ирину В*. Тогда разгневанный зять взял кухонную табуретку, открутил от нее ножку и несколько раз ударил ей тещу по голове. На крики пенсионерки прибежал младший сын женщины, 33-летний Иван*. Увидев избитую пожилую маму, Ваня схватил висящую на стене гитару и с размаху ударил ей Сергея по голове.

К моменту приезда полиции, агрессивный зять уже был обезврежен. Оперативники вызвали на место скорую помощь. Медики осмотрели травмы пострадавших и решили госпитализировать обоих.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи, зафиксировали у пострадавшей 64-летней Нины Петровны* травмы головы. Женщину госпитализировали в НИИ Склифосовского с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы теменной области. Вместе с пенсионеркой, в больницу привезли и ее зятя, 39-летнего Сергея В.* Мужчину госпитализировали с диагнозом: открытая рана лобной части головы. Сейчас оба родственникам находятся на лечении, врачи оказывают им всю необходимую помощь.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент в отношении 39-летнего Сергея В.* возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ - Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Мужчине вручили обязательство о явке к следователю сразу, как его выпишут из больницы.

* Имена изменены