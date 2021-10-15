Face Pay в московском метро: как я оплачивала проезд с помощью лица

Корреспондент сайта kp.ru протестировала новую систему «оплаты лицом» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичном метро с 15 октября появилась возможность оплачивать проезд, не прикладывая банковскую или карту «Тройка», только посмотрев в камеру. Система Face Pay распознает биометрические данные и пропускает в метро.

- Благодаря разнообразию способов оплаты за 10 лет очереди в кассы метро стали меньше в 3,3 раза, а с появлением Face Pay они смогут еще сильнее сократиться, - сказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

Корреспондент сайта kp.ru протестировала новую систему «оплаты лицом» и узнала, нужно ли снимать маску.

Селфи без шапки

Стоит сразу сказать, что все системы оплаты остаются: для пенсионеров и льготников – социальные карты, продолжат функционировать карты «Тройки», можно оплатить проезд с помощью банковской карты. Просто добавляется еще один способ – так сказать «оплата лицом». Он будет особенно актуальным, если вы забыли карту для оплаты дома.

Система тестировалась перед запуском почти год. Принцип работы понятен: чтобы система узнала вас, ваши данные должны быть у нее. Для начала на смартфон нужно скачать мобильное приложение «Метро Москвы». Дальше нахожу в приложении кнопку Face Pay, там нужно указать имя, добавить свое фото (можно прямо в приложении навести камеру и сделать селфи). К фотографии особенные требования - почти как на паспорт. Лицо должно составлять 70-80% от размера фото. Снимок должен быть четким, цветным. На голове не должно быть головного убора. Не допускаются фото в темных очках.

- Прозрачные очки и маски не станут помехой для распознавания лица пассажира, если хотя бы 40% его лица остаются открытыми, - объяснили в Департаменте транспорта.

- Нужно снимать маску?

- При проходе через турникет сдвиньте вниз маску – тогда система распознает вас быстрее.

Все правила соблюдены, сделала подходящее фото. Активация системы Face Pay произошла через несколько часов - получается, что лучшее активировать заранее, а не возле турникета.

Сдвиньте маску вниз, чтобы камера смогла вас распознать. Дождитесь зеленого сигнала и открытия створок. Наденьте маску обратно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше света и смена макияжа

Первая проба - станция метро «Верхние Лихоборы» на Люблинско-Дмитровской линии. Нахожу специальный турникет с системой оплаты Face pay - на полу черный квадрат с надписью «Оплата по биометрии». По привычке ищу карту «Тройка», но она не нужна. Спускаю маску вниз, становлюсь ногами в черный квадрат и турникет сразу уже «узнал» меня. Проверяю баланс карты – деньги не списали. В кассе объяснили, что это зависит от банка и скорости его финансовой системы. Стоимость проезда будет 46 рублей.

На станции метро «Октябрьская» Калужско-Рижской линии «умная» камера меня узнала, как только я подошла к турникету - фантастика.

На станции «Чистые пруды» пробую сменить макияж - с другим цветом губ система все равно распознала меня и пропустила в метро. Капюшон тоже не стал помехой. На станции «Сретенский бульвар» удалось пройти даже, не снимая маску.

- Система может срабатывать несколько дольше на станциях при неярком, кое-где «историческом» освещении, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

На каждой станции пока один турникет для Face Pay. Если будет спрос, то их количество увеличится. Кстати, на станции «Смоленской» Филевской линии уже три турникета с Face Pay.

- Система пока недоступна на МЦК, МЦД и при оплате проезда на наземном транспорте, - уточнили в сервисном центре "Московский транспорт".

Система Face Pay заработала на всех станциях метро Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Face Pay: а это безопасно?

Приватность, кау обещают разработчики, будет на самом высоком уровне. Все данные надежно зашифрованы. Камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.

К тому же никто не сможет воспользоваться фотографией лица для оплаты проезда: технология отличает живое лицо от изображенного на фото.

Конкретно

Как пройти в метро по лицу

1. Скачайте на смартфон приложение «Метро Москвы», зарегистрируйтесь, укажите данные карты "Тройки", банковской карты, сделайте фото.

2. Убедитесь, что к привязанной банковской карте хватает средств для оплаты по тарифу.

3. Перед проходом через турникет снимите головной убор и поправьте шарф, чтобы он не закрывал лицо.

4. Подойдите к турникету с черным стикером «Оплата по биометрии». Стикер может быть расположен на створках турникета или в виде черного круглого стикера перед створками на полу.

5. Сдвиньте маску вниз, чтобы камера смогла вас распознать. Дождитесь зеленого сигнала и открытия створок. Наденьте маску обратно.

6. Деньги спишутся с привязанной банковской карты через некоторое время.