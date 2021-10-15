Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 13:45

Face Pay в московском метро: как я оплачивала проезд с помощью лица

Система Face Pay заработала на всех станциях метро Москвы
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Корреспондент сайта kp.ru протестировала новую систему «оплаты лицом»

Корреспондент сайта kp.ru протестировала новую систему «оплаты лицом»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичном метро с 15 октября появилась возможность оплачивать проезд, не прикладывая банковскую или карту «Тройка», только посмотрев в камеру. Система Face Pay распознает биометрические данные и пропускает в метро.

- Благодаря разнообразию способов оплаты за 10 лет очереди в кассы метро стали меньше в 3,3 раза, а с появлением Face Pay они смогут еще сильнее сократиться, - сказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

Корреспондент сайта kp.ru протестировала новую систему «оплаты лицом» и узнала, нужно ли снимать маску.

Селфи без шапки

Стоит сразу сказать, что все системы оплаты остаются: для пенсионеров и льготников – социальные карты, продолжат функционировать карты «Тройки», можно оплатить проезд с помощью банковской карты. Просто добавляется еще один способ – так сказать «оплата лицом». Он будет особенно актуальным, если вы забыли карту для оплаты дома.

Система тестировалась перед запуском почти год. Принцип работы понятен: чтобы система узнала вас, ваши данные должны быть у нее. Для начала на смартфон нужно скачать мобильное приложение «Метро Москвы». Дальше нахожу в приложении кнопку Face Pay, там нужно указать имя, добавить свое фото (можно прямо в приложении навести камеру и сделать селфи). К фотографии особенные требования - почти как на паспорт. Лицо должно составлять 70-80% от размера фото. Снимок должен быть четким, цветным. На голове не должно быть головного убора. Не допускаются фото в темных очках.

- Прозрачные очки и маски не станут помехой для распознавания лица пассажира, если хотя бы 40% его лица остаются открытыми, - объяснили в Департаменте транспорта.

- Нужно снимать маску?

- При проходе через турникет сдвиньте вниз маску – тогда система распознает вас быстрее.

Все правила соблюдены, сделала подходящее фото. Активация системы Face Pay произошла через несколько часов - получается, что лучшее активировать заранее, а не возле турникета.

Сдвиньте маску вниз, чтобы камера смогла вас распознать. Дождитесь зеленого сигнала и открытия створок. Наденьте маску обратно

Сдвиньте маску вниз, чтобы камера смогла вас распознать. Дождитесь зеленого сигнала и открытия створок. Наденьте маску обратно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше света и смена макияжа

Первая проба - станция метро «Верхние Лихоборы» на Люблинско-Дмитровской линии. Нахожу специальный турникет с системой оплаты Face pay - на полу черный квадрат с надписью «Оплата по биометрии». По привычке ищу карту «Тройка», но она не нужна. Спускаю маску вниз, становлюсь ногами в черный квадрат и турникет сразу уже «узнал» меня. Проверяю баланс карты – деньги не списали. В кассе объяснили, что это зависит от банка и скорости его финансовой системы. Стоимость проезда будет 46 рублей.

На станции метро «Октябрьская» Калужско-Рижской линии «умная» камера меня узнала, как только я подошла к турникету - фантастика.

На станции «Чистые пруды» пробую сменить макияж - с другим цветом губ система все равно распознала меня и пропустила в метро. Капюшон тоже не стал помехой. На станции «Сретенский бульвар» удалось пройти даже, не снимая маску.

- Система может срабатывать несколько дольше на станциях при неярком, кое-где «историческом» освещении, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

На каждой станции пока один турникет для Face Pay. Если будет спрос, то их количество увеличится. Кстати, на станции «Смоленской» Филевской линии уже три турникета с Face Pay.

- Система пока недоступна на МЦК, МЦД и при оплате проезда на наземном транспорте, - уточнили в сервисном центре "Московский транспорт".

Система Face Pay заработала на всех станциях метро Москвы

Система Face Pay заработала на всех станциях метро Москвы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Face Pay: а это безопасно?

Приватность, кау обещают разработчики, будет на самом высоком уровне. Все данные надежно зашифрованы. Камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.

К тому же никто не сможет воспользоваться фотографией лица для оплаты проезда: технология отличает живое лицо от изображенного на фото.

Конкретно

Как пройти в метро по лицу

1. Скачайте на смартфон приложение «Метро Москвы», зарегистрируйтесь, укажите данные карты "Тройки", банковской карты, сделайте фото.

2. Убедитесь, что к привязанной банковской карте хватает средств для оплаты по тарифу.

3. Перед проходом через турникет снимите головной убор и поправьте шарф, чтобы он не закрывал лицо.

4. Подойдите к турникету с черным стикером «Оплата по биометрии». Стикер может быть расположен на створках турникета или в виде черного круглого стикера перед створками на полу.

5. Сдвиньте маску вниз, чтобы камера смогла вас распознать. Дождитесь зеленого сигнала и открытия створок. Наденьте маску обратно.

6. Деньги спишутся с привязанной банковской карты через некоторое время.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ