Для участников реновации в районе Капотня построят три жилых корпуса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году на юго-востоке столицы в районе Капотня, в 1-м квартале завершат строительство трех жилых корпусов для переселения по программе реновации.

«Сейчас идет возведение надземной части здания двух корпусов и завершается возведение монолитных конструкций подземной части третьего корпуса», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здания строятся по индивидуальному проекту. Под ними разместится подземная автостоянка. При внешней отделке используют систему вентилируемого фасада с керамогранитом и клинкерной плиткой. На фасадах укрепят корзины под кондиционеры. В каждом доме - автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов.

КОНКРЕТНО

В новых корпусах - 320 квартир (однокомнатных – 135, двухкомнатных – 159, трехкомнатных – 26).

Общая площадь квартир - 17720,87 квадратных метров. Готовая улучшенная отделка жилья полностью выполняется по стандартам реновации.

В доме восемь квартир - для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, поставят специальную сантехнику.

Первый этаж зданий - нежилой. На нем появятся вестибюль жилой части, лифтовой холл, помещение дежурного, комната для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и технические помещения. Кроме того, здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В каждом подъезде - лифты грузоподъемностью 600 и 1000 килограммов с важной визуальной и тактильной информацией.

Дворы благоустроят, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Здесь появятся детская и спортивная площадки, а также площадка для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/.