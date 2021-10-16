Прокуратура проверит протокол на очевидца конфликта на станции «Текстильщики»: Хотела помочь, а теперь я обвиняемая

Женщину, которая стала свидетельницей происходящего в вагоне метро и хотела помочь полиции разобраться, саму обвинили в хулиганских действиях. Фото: Кадр видео

Конфликт в вагоне метро на Таганско-Краснопресненской линии стал обрастать новыми деталями. Женщина, которая стала свидетельницей происходящего, хотела помочь правоохранителям разобраться, что случилось в вагоне, но ее саму обвинили в хулиганских действиях. После многочисленных публикаций в СМИ, где свидетельница по имени Ольга рассказывает о допросе и составленном протоколе, прокуратура Москвы проверит обоснованность таких действий.

- По нашему поручению Прокуратура Московского метрополитена проверит обоснованность составления протокола за мелкое хулиганство в отношении женщины, находившейся 12 октября в вагоне метро в момент конфликта, - рассказали в Прокуратуре Москвы.

Прокурор истребовал для изучения в порядке надзора материалы по делу об административном правонарушении.

Свидетельница Ольга о сложившейся ситуации рассказала журналистам, что «хотела помочь, а теперь я обвиняемая». Дело в том, что ей предъявляют обвинение за нецензурные выражения в вагоне метро. Ольга рассказала, что полицейские-женщины вывели ее из вагона вместе с нарушителями, которые приставали к симпатичной девушке, а потом стали угрожать пассажирам, вступившимся за нее. Хотя сама Ольга не ругалась матом, но эмоционально пыталась остановить конфликт. В кабинете женщину попросили сдать на осмотр все личные вещи, в туалет ее пустили якобы только при сотрудницах полиции. Свидетельница отказалась подписывать протокол, в котором было указано, что она выражалась нецензурно в вагоне метро.

- По версии свидетельницы, мужчины не славянской внешности стали приставать к симпатичной девушке. Та не хотела с ними говорить. В какой-то момент она им ответила довольно грубо, пассажиры попытались защитить девушку. Но приезжие стали оскорблять всех, угрожали применить силу и даже оттолкнули людей, - рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах.

- Почему имена задержанных мужчин не называют?

- Это тайна предварительного расследования, ее нельзя разглашать.

О нарушителях известно только, что им 36, 27 и 30 лет. Изначально их деяния, которые переросли в конфликт в общественном месте, были оформлены как мелкое хулиганство. Позже прокуратура попросила пересмотреть дело, следователи также выявили факты, которые позволили возбудить уголовные дела.

- С учетом переполненного вагона конфликт имел повышенную общественную опасность, - уточнили в Следственном комитете по Москве.

Черемушкинский районный суд 16 октября одобрил ходатайство следователей об аресте мужчин на время расследования. Трое мужчин, обвиняемых в хулиганстве, были арестованы до 15 декабря 2021 года. По статье 213 УК РФ им грозит до семи лет тюремного заключения.

Кстати

Мнение юриста Александра Карабанова:

- Могу предположить, что данная женщина была втянута в некую словесную перепалку и из лучших побуждений, возможно, применяя нецензурную брань хотела донести до мужчин, чтобы они прекратили свои противоправные действия. Но нужно учитывать то, что она была все же в общественном месте, а нецензурно выражаться по закону нельзя. По факту тут противоправное нарушение в отношении других лиц, находившихся в вагоне.

- Это считается нарушением, даже если никто не пожаловался на нее?

- Даже если человек выходит на площадь и кричит нецензурные слова, он уже совершает правонарушение. Это хулиганство. Исходя из данной истории, женщина могла быть права по сути (то, что она говорила), но просто она выбрала не совсем правильную форму выражения своих мыслей, чтобы помочь девушке. Это наглядный пример, когда человек вроде бы благими намерениями хотел помочь, но при этом нарушил из-за неправильного донесения информации.