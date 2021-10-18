Для вакцинированных москвичей стартует новый розыгрыш квартир

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел работу центра вакцинации от COVID-19 в ГУМе. Владимир НОВИКОВ/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала вакцинации в Москве уже 5 миллионов человек сделали прививки от ковида первым компонентом или «Спутником Лайт». Жители сами активно идут в медпункты. При этом еще и город продолжает стимулировать вакцинацию среди москвичей. Поэтому стартует новая акция «Вакцина - ТВОЙ ключ к здоровью!» с розыгрышем недвижимости среди привитых. Как и ранее, инициатором акции выступила Московская торгово-промышленная палата, а призы предоставляются застройщиками.

«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир, - объявил мэр Сергей Собянин. - В течение пяти недель среди всех, кто сделает прививку. То есть это еще один стимул, дополнительный стимул. Но главный-то стимул - это собственное здоровье, более того, это собственная жизнь».

Ситуация в городе пока не дает расслабиться. Цифры по заболевшим в последние недели показывают рост количества заражений.

Чтобы уберечь свое здоровье, есть только один способ - вакцинация. Даже если подцепил вирус, то болезнь протекает существенно легче. Город делает все, чтобы не составило труда получить прививку и пройти экспресс-тест на ковид. Все максимально доступно и комфортно для горожан. Пункты работают в торговых центрах, МФЦ, тестирование проходит в некоторых школах. Власти бросают на вакцинацию огромные мощности комплекса здравоохранения. А москвичам остается только прийти и привиться.

Москва делает ставку на поощрение, а не на жесткое принуждение, штрафы, ограничения. А такие методы все чаще применяют во многих странах Европы и не только. К примеру, в Китае в провинции Хайнань администрация пригрозила непривитым лишать их госпособий и права пользоваться общественным транспортом. А в испанской Галисии оштрафуют на 60 тысяч евро, если отказ от прививки создает серьезные риски для населения.

Тем временем в Москве проводились розыгрыши. Как все помнят, еще весной и летом. Например, во время дистанционного электронного голосования. Кстати, недавно городские власти решили заменить по желанию жителей подарочные «коробки здоровья», вручаемые вакцинируемым в возрасте 60+, на денежную выплату в 10 тысяч рублей. А теперь приз масштабнее, не просто презент или небольшое вознаграждение. На кону - собственность стоимостью несколько миллионов рублей. Причем все квартиры по акции находятся в «старой» Москве и готовы к заселению, то есть с ремонтом.

НА ЗАМЕТКУ

Как участвовать

Акция стартует в понедельник, 18 октября. Если человек вакцинируется именно начиная с этой даты, то сможет попробовать поймать фортуну за хвост.

Первый розыгрыш состоится в среду, 27 октября, в прямом эфире телеканала «Москва 24». В нем примут участие те, кто вакцинировался на предыдущей неделе - с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить каждую среду, последний - 24 ноября.

Для участия в акции с 18 октября по 21 ноября нужно:

• или получить первый компонент вакцины от COVID;

• или пройти ревакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом вакцины).

Акция рассчитана на россиян старше 18 лет с московским полисом ОМС, которые в пункте вакцинации дали согласие на участие в розыгрыше.

Информацию о победителях объявят в прямом эфире телеканала «Москва 24» и опубликуют на mos.ru.