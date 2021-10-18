В Москве появилась лиса-паломница: Животное уже три недели бегает по центру города и посещает храмы

В соцсетях зверя шутливо окрестили лисой-паломницей или богомольницей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Камеры наблюдения Покровского собора, который в миру большинство называют Храмом Василия Блаженного, в ночь на 18 октября засняли лису. Около пяти часов утра вдоль памятника пробежала пушистая гостья. Она обнюхала строение, задумчиво посмотрела по сторонам и побежала дальше.

В Государственном историческом музее, к которому относится собор, сообщили, что довели информацию о посетительнице до Департамента природопользования. В соцсетях зверя шутливо окрестили лисой-паломницей или богомольницей. Вероятно, это то самое животное, которое в конце сентября бегало по территории Сретенского монастыря.

Тогда животное так и не удалось поймать. Братия щедро кормила гостью, но та держала дистанцию с людьми. А когда в обитель приехал отряд аварийно-спасательной службы и попытался заарканить лису, та залезла на чердак. Настоятель не разрешил спасателям разобрать крышу исторического здание.

Отряд уехал. Договорились, что как только рыжая покажет нос, служители вызовут ловцов. Но на следующую ночь лиса убежала, никого не дожидаясь.

После этого ее видели на Тверской в районе дома №6 — подворье звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря. Хоть сейчас это исключительно административное здание, история у него тоже связана с религией.

Можно предположить, что это все разные лисы. Потому что вообразить, что по центру одного из самых густонаселенных городов Европы уже три недели бегает лесной зверь — сложно. Но если сравнивать окрас лап, хвоста и форму морды по кадрам, то очень похоже, что лисица одна и та же. Тем более, что о ее поимке ведомства так и не отчитывались.

Остается загадкой, откуда в центре города появился лесной хищник. Когда его заметили в Сретенке, предполагали, что он мог сбежать у кого-то из нерадивых хозяев. Монастырь окружают дома, в которых живут представители богемы и бомонда. Другое предположение: зверек дал деру из передвижного зверинца. Но о потерявшейся лисе так никто и не заявил.

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