На бывшем Тушинском аэродроме в Москве открылся новый спорткомплекс «Чкалов Арена»

Спортсмены во время тренировки по фехтованию в многофункциональном спортивном комплексе "Чкалов Арена". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На северо-западе столицы продолжается масштабная застройка бывшего Тушинского аэродрома. К 2032 году огромный земельный участок в более чем 200 гектаров превратят в комфортный жилой район. В нем смогут жить порядка 40 тысяч человек и работать около 30 тысяч горожан. По проекту здесь появится свыше двух миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда входят жилые дома, школы, детсады, поликлиника, спортивные комплексы и центр спортивной медицины, православный храм, бизнес-парк, торговые центры и многое другое. Плюс ко всему откроются новые городские парки и благоустроенная набережная Москвы-реки.

Одна из «премьер» этого года в строящемся районе - многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена» на Летной улице. Сегодня, 18 октября, здание осмотрели министр спорта России Олег Матыцин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио 2020 Сергей Бида и мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения многофункционального спортивного комплекса "Чкалов Арена". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«Когда награждали олимпийских чемпионок, говорили о том, что в Москве нет специализированного зала для фехтования, - сказал Собянин. - Вот так срослось одновременно, что, действительно, зал получился, и появился высокого качества. Вообще в Москве появляется очень много первоклассных спортивных центров мирового уровня. Такой частный проект, который здесь реализован, в Тушино, один из уникальных. Рядом футбольная арена «Спартак», здесь «Чкалов Арена» - большой комплекс, включающий самые разнообразные виды спорта, начиная от плавания, фехтования, гимнастики, фигурного катания, хоккея. Для спортсменов хорошо и, конечно, для большого количества людей, которые проживают рядом и будут проживать».

Собянин поблагодарил инвесторов и министерство спорта, участвовавших в этом проекте.

«Очень важно, что здесь создано все для профессионального спорта, для сборных команд, - отметил Олег Матыцин. - Здесь крупный комплекс, и много семей сюда приедут жить. Здесь будет и школа, и детские садики. Очень важно, чтобы детишки ориентировались на спортсменов и тоже занимались спортом».

Многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена» открылся на Летной улице. Фото mos.ru

ЧТО ПОСТРОИЛИ

Спорткомплекс «Чкалов Арена»:

- общая площадь - 32,8 тысячи квадратных метров;

- высота - от 3 до 5 этажей;

- нескольких блоков - с раздевалками, медицинскими кабинетами, тренерскими и судейскими.

В здании разместились:

- ледовая арена площадью 12,5 тысячи «квадратов» - с двумя площадками: 30х60 м (олимпийский стандарт) с трибунами на 210 мест и 26х56 м (североамериканский стандарт) с трибунами на 126 мест;

- центр хоккейной подготовки - для подготовки спортсменов вне льда, с тремя зонами - специальной технической подготовки с синтетическим льдом, с искусственным травяным покрытием и с полиуретановым покрытием;

- центр художественной гимнастики площадью 5,3 тысячи «квадратов» - с двумя гимнастическими залами, трансформируемыми в залы для игровых видов спорта, а также сборно-разборными трибунами на 500 человек;

- универсальный спортивный зал;

- центр фехтования на 12 фехтовальных дорожек;

- фитнес-центр с 25-метровым бассейном на 4 дорожки;

- магазин спорттоваров и сувениров со спортивной символикой, салон красоты, ресторан и кафе;

- парковка, в том числе 90 мест в подземном паркинге и 57 мест рядом с комплексом.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ст. м. «Тушинская», ул. Лётная, вл. 73.

КСТАТИ

В ближайших планах столичных властей - построить ещё порядка 20 спортивных сооружений, среди которых:

- спорткомплексы в «Лужниках», включая международный центр самбо и центр бокса;

- 3 футбольных поля – два из них в девятом микрорайоне Зеленограда (около корп. 919 и площади Колумба – для спортивной школы № 112 «Спутник») и одно на улице Паустовского, вл. 6, корп. 2 (ЮЗАО – для физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы»);

- легкоатлетический манеж для спортивной школы № 82 (ул. Инженерная, вл. 5А);

- ВМХ-велодром (ул. Ангарская, вл. 45).