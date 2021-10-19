Какие тайны хранит озеро в форме сердца под Балашихой

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эх. Как бы было хорошо приехать в это романтичное местечко и встретить хотя бы одну влюблённую парочку. Чтобы форма, так сказать, соответствовала содержанию. А кому ещё гулять возле такого озера?

Снизу оно ничем не отличается от остальных. Ряска. Камышовые заросли. Коряги. На берегу начинается хвойный лес. Дальше брусника. Зайцы. А вот сверху водоём выглядит как лайк в социальных сетях. То есть имеет форму сердца.

Считается, что этот знаменитый символ, крайне популярный среди школьников, копирует листик плюща (а плющ, как известно, был растением Диониса, бога вина, страсти и оргий). Согласно другой версии, любовная эмблема была срисована с лебедей. Когда две этих красивых птицы подплывают друг к другу и, словно слившись в поцелуе, касаются клювами, образуется то же самое сердце. За счёт изогнутых шей.

В «Википедии» есть ещё один вариант. Не менее мощный. Якобы старинный символ любви проецирует женские ягодицы. Уж они-то были в почёте не только во времена античности. Но и во всякие другие века. Это, как говорится, ценность вечная. Непреходящая.

Как бы там ни было, в Подмосковье - в Кучинском лесопарке - на самом краю Балашихи - в 10 км от МКАД - есть озеро в форме сердца. И называется оно Красное. И мы его нашли.

Красное озеро - излюбленное место для прогулок, особенно летом. Фото: Иван МАКЕЕВ

КОТЛОВАН ВЫРЫЛИ ПОСЛЕ ЧП

Сразу возникает вопрос, как же такой водоём мог появиться на свет. Неужели без участия человека? Какой-нибудь влюблённый оголтелый метеорит летел себе, летел, да и взорвался от избытка чувств, оставив на земле след такой причудливой формы. Также мог произойти карстовый провал - это когда грунт обрушивается в пустоту, в некую полость, после чего образуется воронка, а уж впоследствии озеро. Или, например, литосферные плиты сместились так, что в этом самом месте произошел такой витиеватый (любовный) разлом.

Но нет.

Как выяснилось, сердечное озерцо вырыли советские люди. И произошло это в 1972 году после лесных пожаров. Жарища тем летом была под сорок, а вот осадков как кот наплакал. В результате - в центральной части страны сотни тысяч гектаров леса были уничтожены. К тушению огня в Подмосковье привлекли более 70 тыс. человек - среди них были не только пожарные, но и обыкновенные рабочие, колхозники, студенты.

В айфоновских картах малюсенький водоем также присутствует. Фото: Иван МАКЕЕВ

19 деревень на территории области полностью сгорели. 104 человека погибло.

И вот после этого ада на месте двух родниковых ключей Красное озеро и вырыли. И стал пожарный водоём (площадью чуть больше 1 га) достопримечательностью местных жителей. Хотя некоторые из них по сей день не знают, какую форму он имеет. Особенно те, кто редко захаживает в интернет.

- Честно говоря, вы меня очень удивили, - улыбнулась мне и фотокору kp.ru Ивану Макееву жительница Железнодорожного (она гуляет здесь практически каждый день, причём с детства). - Интересно, кто вырыл такую красоту. Ведь это надо было постараться. Соблюсти пропорции. Объяснить экскаваторщику свою задумку. Выдержать насмешки с его стороны.

ВТОРАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Ещё один вопрос, который всплывает сам собой. Почему озеро называется Красным? Может быть, это связано с коммунистической идеологией? Отнюдь нет. Всему виной торфяной цвет воды, имеющий коричневатый оттенок. Поначалу название было более прямолинейным и понятным - Два Ключа. Но сейчас про него уже забыли.

Местные жители. Фото: Иван МАКЕЕВ

- А вот и влюблённая парочка, - шепнул я Ивану. - Как по заказу.

Мы выбрались из густых и сочных зарослей на открытую поляну. И оказались у самого основания сердца (в нижнем углу). Возле кромки воды спиной к нам действительно стояли двое и смотрели в осеннее небо.

С берега и не скажешь, что перед вами озеро в форме сердца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот ведь, думаю, молодцы. Вместо того чтобы пялиться в телевизор или зависать в интернете, гуляют по лесопарку, да ещё мечтают в унисон.

Даже как-то неловко вмешиваться.

Но делать нечего. Подошёл. Окликнул. И, глуповато улыбаясь, спросил:

- Скажите, а вы пара? У вас свидание?

- Это мой сын, - ответила женщина несколько резковато, хотя и было видно, что ей приятно (как будто она покупательница, а я кассир, внезапно потребовавший паспорт).

Как выяснилось, они тоже приехали сюда из Москвы с квадрокоптером, чтобы снять сердце с высоты птичьего полета (накануне о нём написали сразу несколько СМИ).

Пока Макеев снимал, я заглянул в лес. Даже и не знаю, как этот природный шик описывать. Так или иначе получится пошлость.

Ну, в общем, берёзы и липы стоят как на деревенском празднике, облачившись в свои самые яркие платья. И, несмотря на крестьянское происхождение, почти у каждой - бусы из драгоценных камней, диадемы, подвески и серьги (рубиновые, как правило). Я уже не говорю про лесной парфюм, который именно в эти предзимние дождливые деньки даст фору лучшим домам Парижа.

Среди многочисленных откликов об этом месте в Сети много жалоб на мусор, который оставляют отдыхающие. Живописное озерцо пользуется большой популярностью, особенно летом. Конкретно сейчас, 19 октября 2021 года, ни берег озера, ни лес не осквернены ни единым окурком. Волонтёры постарались. Они же расклеили объявления:

«Спасибо, что помогаете природе и себе - и уносите мусор из леса. Создадим Швейцарию у себя дома».

Волонтёры взяли над этим волшебным местом шефство. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заглянув Ивану через плечо, я увидел на экране смартфона сердце, затерявшееся в лесах. Мне даже показалось, что озеро таким образом благодарит неравнодушных людей, соблюдающих чистоту.

«Валентинка» Подмосковья. Фото: Иван МАКЕЕВ

КАКИЕ ЕЩЁ НЕОБЫЧНЫЕ ВОДОЁМЫ ЕСТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ

- Бездонное озеро. Находится рядом с Солнечногорском. И славится идеально круглой формой. Согласно легенде, у этого водоёма нет дна. А то, которое есть, является ложным (листья, потеряв плавучесть, оседают под воду и замирают там, где у неё высокая плотность). Якобы под этими листьями царит целая бездна. И из неё периодически всплывают обломки иностранных кораблей.

- Луковое озеро в Ногинском районе. По форме напоминает бублик (с островком посередине). В 1960 году здесь утонуло 26 детей. Они отдыхали в местном пионерлагере и в тот день прогуливались на лодке с двумя взрослыми, которые также погибли. Водоем имеет природное происхождение. Среди версий есть две основные: либо упавший метеорит, либо взрыв болотного газа. И то, и то могло произойти около 10 тыс лет назад.

- Озеро Смердячье в Шатурском районе. Основные характеристики: дикое, труднодоступное, обросшее байками и страшилками (поговаривают, что на берегу Смердячьего у человека меняется сознание), граничит с древним урочищем Шушмор (Бермудский треугольник Подмосковья), идеально круглое.

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