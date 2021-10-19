У 84-летней москвички украли игровую приставку Нинтендо

Воры украли у пенсионерки телевизор и игровую приставку Нинтендо. Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в полицию обратилась 84-летняя Нина Петровна (имя изменено). Пенсионерка сообщила оперативникам, что стала жертвой ограбления. По словам Нины Петровны, неизвестные обокрали ее загородный дом в деревне Крутицы. Пенсионерки не было дома всего несколько дней, а когда она вернулась - увидела следы взлома. Из дома пропала бытовая техника: телевизор и игровая приставка Нинтендо. Нина Петровна решила сразу обратиться за помощью в полицию.

«Прибывшие оперативники осмотрели место происшествия. Было установлено, что неизвестный вор проник в дом путем отжатия окна на первом этаже. Из дома он похитил телевизор и приставку Нинтендо. Общая сумма ущерба составила 31 800 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ - Кража с незаконным проникновением в жилище. Вора-игромана пока задержать не удалось, его поисками занимаются полицейские.