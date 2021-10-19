На Рублевке ограбили дом жены миллионера Евгения Фролова

Супруга миллионера Евгения Фролова, Мария (Ротань) Фролова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В полицию обратилась 39-летняя основательница частной наркологической клиники, супруга миллионера Евгения Фролова, Мария (Ротань) Фролова. Женщина сообщила оперативникам, что кто-то обокрал их семейный особняк в деревне Большое Сареево на Рублево-Успенском шоссе. В краже Мария подозревает своих работников, которые помогают ей по хозяйству, семейную пару граждан Узбекистана: 49-летнего Абдуллу Р.* и его супругу 46-летнюю Асмиру Р. Только у них был свободный доступ в дом и они могли позариться на хозяйские сбережения.

«Деньги из особняка Фроловых пропали в промежуток между 30 сентября и 2 октября. Неустановленное лицо тайно проникло в гардеробную комнату, откуда похитило денежные средства в размере 900 тысяч рублей. Заявительница, 39-летняя Мария Фролова, подозревает в хищении своих домработников, имевших свободный доступ ко всем помещениям в особняке», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ - Кража в крупном размере. Ведется следствие.

В краже Мария подозревает своих работников, которые помогают ей по хозяйству. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Евгений Фролов - частный предприниматель, миллионер. О бизнесе мужчины известно мало, однако широко известен скандал, разгоревшейся несколько лет назад вокруг миллионера, после загадочной смерти его бывшей гражданской жены, светской львицы Яны Прежевской. Известно, что Евгений Фролов ушел от супруги Яны к новой избраннице, спортсменке Марии Ротань. Мужчина оставил себе семейный особняк и забрал у бывшей супруги троих совместных детей.

У новой избранницы миллионера Евгения Фролова Марии Ротань уже было трое своих детей от предыдущего брака с экс-капитаном украинской футбольной команды "Днепр», бывшим полузащитником Национальной сборной Украины Русланом Ротань. Через некоторое время у Евгения и Марии родился и совместный малыш. Сейчас в семье растут семеро детей.

Мария (Ротань) Фролова часто появлялась на телевидении в роли эксперта в различных тв-передачах, таких, как ток-шоу «ДНК», шоу «Бородина против Бузовой». Мария неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по карате. Женщина основала собственную наркологическую клинику, которой сейчас управляет.