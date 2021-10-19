В Люберцах 8-классник ударил 7-классника ножом в шею

Фото: Олег ЗОЛОТО

После школы 7-классник Андрей (имя изменено) гулял со своим другом Олегом (имя изменено) из класса постарше. Но на улице ребята быстро замёрзли и Андрей пригласил товарища домой. Ребята поднялись в квартиру и продолжили играть в комнате Андрея. Но что-то между мальчиками пошло не так, и без того шумные мальчишки стали очень громко спорить. Из комнаты доносились крики. Мама Андрея устала это терпеть и всё же вошла в комнату сына. Она увидела, как Андрей держится руками за шею, из которой идёт кровь. Мальчик сказал, что его друг ударил его ножом. Разбираться, кто виноват, было некогда. Женщина схватила сына и повезла его в ближайшую больницу.

— В Люберецкую ЦРБ с ножевым ранением задней поверхности шеи самостоятельно обратился несовершеннолетний, ему была оказана медицинская помощь, — сообщил источник kp.ru.

По факту случившегося сейчас полиция проводит проверку, и опрашивает членов семей обоих мальчиков.