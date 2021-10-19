В Москве полицейский случайно прострелил себе ногу из пистолета

Оперативнику потребовалась помощь врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курьезный случай произошел в одной из квартир на улице Сторожевая в Москве. 33-летний прапорщик полиции Сергей В.* был на выходном дома. Зачем Сергей решил достать травматический пистолет - неизвестно, однако как только прапорщик взял его в руки - раздался выстрел. По неосторожности полицейский прострелил себе ногу, резиновая пуля вошла глубоко в бедро. Раненый полицейский обратился за помощью в больницу.

«В медучреждение обратился 33-летний полицейский группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД, прапорщик полиции Сергей В.* Оперативник выстрелил себе в ногу из имеющегося у него травматического пистолета. Резиновая пуля застряла в правом бедре мужчины. Врачи оказали полицейскому необходимую помощь и отправили долечивать раненную ногу домой.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Врачи сообщили в дежурную часть полиции о поступившем к ним раненном полицейском. Удивленные коллеги Сергея собрали всю информацию и начали служебную проверку по факту случившегося с прапорщиком. Известно, что пострадавший оперативник служит в органах полиции уже 13 лет и имеет большой опыт обращения с оружием. Каким образом прапорщик случайно ранил себя - предстоит выяснить его коллегам полицейским.

* Имена изменены