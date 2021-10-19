В Москве теперь штрафуют за маски на подбородке и открытые носы

В столице усилен контроль за ношением медицинских масок в общественном транспорте. Фото: Андрей АБРАМОВ

Чего греха таить: москвичи последние месяцы расслабились. Маски в транспорте и общественных местах не носит каждый третий. Это личная статистика, а не казенные наблюдения. А ковид по осени вновь поднимет голову.

На днях руководство ГКУ «Организатор перевозок» объявило об усилении контроля за защитными респираторами. Эта организация отвечает за работу контролеров в метро и наземном транспорте Москвы. Они проверяют оплату проезда и уже полтора года штрафуют не только зайцев, но и антимасочников. Теперь установка сверху: бдить строже. Если пассажир «подбородочник» — так в соцсетях называют тех, кто натягивает маску для вида — или не закрыл нос, то штраф тоже выпишут. В первый день работы нововведения корреспондент kp.ru отправился в рейд с контролерами.

ВОКРУГ НАРУШИТЕЛЯ ВОЗНИКАЮТ ДВА ЛАГЕРЯ

Мы на Комсомольской площади, восемь утра, вторник. Транспорт битком, горожане едут на работу. В трамвай 50 заходят две девушки в фирменных кепках-ушанках, с видеорегистраторами на груди и надписями на куртках «Организатор перевозок». У контролеров своя тактика. Одна запрыгивает в первую дверь, а вторая в последнюю.

Я вместе с контроллером Юлией Хитровой. Миниатюрная девушка с татуировкой шипастой розы на запястье. Ее хрупкое тело защищает раздутая форменная куртка — она словно бронежилет. Только вот отражать ему предстоит не пули, а едкие комментарии и оскорбления, которыми пассажиры ежедневно расстреливают Юлю.

— Основание? Ваши документы? Где написано, что я должен носить маску? — машет руками мужик в черном спортивном костюме.

Юлия сдержанно, но не робко объясняет про указ мэра, противодействие коронавирусной инфекции и диктует выдержки из КоАП Москвы. Я бы на ее месте давно начал скандалить. Хмурая осенняя погода и морозное утро никак не располагают к спокойствию.

Контроллер Юлия готовится к непростым разговорам с нарушителями. Фото: Андрей АБРАМОВ

Тут происходит удивительное. Еще год назад такой поворот событий трудно было представить. Пассажиры на соседних сидениях делятся на два лагеря. Одни топят за нарушителя:

— Намордники! Маски! Права граждан!

Вторые за здравый смысл:

— Тебе трудно маску надеть? Едешь-бухтишь, настроение всем портишь! Ну-ка надевай! — пытаются вразумить нарушителя.

— Держи, у меня чистая с собой есть! — тянет сердобольная бабушка спасительный круг нарушителю.

Но от штрафа это не спасает. Формально, если ты уже попался контролеру без маски — нарушил.

КАК ДЕТИ МАЛЫЕ

А что «подбородочники»? И такие в трамвае нашлись. Кому-то хватает дерзости отталкивать контролера и выбегать, как только двери открываются на остановке. Другие, напротив, не сопротивляются.

Понурив взгляд, брюнетка в розовой куртке стойко слушала сотрудницу «Организатора перевозок», которая вещала о преступлении и наказании. Не так высокопарно, а бюрократично. Но при этом с нотами сочувствия в голосе. Так умеют только московские контролеры:

— Согласно указу мэра Москвы номер 55 УМ и в соответствии с кодексом... Вам будет выписан штраф в размере пяти тысяч рублей. Вы не переживайте, имеете право обжаловать протокол в суде в течение десяти дней, обратиться к адвокату...

Штраф за нахождение без маски в общественном транспорте нешуточный - 5 тысяч. Фото: Андрей АБРАМОВ

А потом мы спустились в метро. Какие концерты устраивают в подземке антимасочники. Малахов с его ток-шоу отдыхает!

За первые десять минут дежурства с ревизорами у турникетов я видел, как двухметровый амбал орал на сухонького дедушку-контролера, который, к слову, и штрафовать-то не хотел, а попросил подтянуть маску с подбородка. Видел, как толстощекий мигрант в черной кожаной куртке отпихивал контролершу, пока та звала на помощь полицию. Мужик пытался прорваться к эскалатору, потому что знает: в утренний час пик за ним вряд ли устроят погоню по метро. Мадам с точеными скулами кричала что-то про фашизм, беззаконие и тыкала в лицо фонариком на телефоне контролерам, объясняя, что раз ее снимают, то и она будет это делать.

Формально, если ты уже попался контролеру без маски — нарушил. Фото: Андрей АБРАМОВ

Все безмасочники как на подбор: думают, что они революционеры и рок-звезды. На самом деле выглядят как шаловливые дети, которых поймали за кражей коробки конфет. Они будут препираться, кусаться и толкаться, потом упадут в истерике, в надежде, что их пожалеют. В итоге с обиженным видом поставят подпись в протоколе и, громко топнув ножкой, пойдут дальше.

С незакрытыми носами и прикрытыми маской подбородками в Москве теперь действительно штрафуют.

Чего только не вытворяют недовольные "антимасочники" при входе в метро... Фото: Андрей АБРАМОВ

СКАЗАНО

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов:

— Мы видим, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной, поэтому мы не снижаем количество проверок масочного режима во всем общественном транспорте. Практически все пассажиры метро в маске. К сожалению, мы видим, что после прохождения контроля на турникетной линии некоторые спускают маску и освобождают органы дыхания. Поэтому мы увеличили количество рейдов и сотрудников для проведения контрольных мероприятий в вагонах метро и на станциях.

Маска защищает и не дает распространяться опасной инфекции, поэтому ее нужно носить правильно. Она должна закрывать все органы дыхания: нос и рот. Если пассажир находится без маски или она у него спущена, то это считается нарушением. Поэтому мы просим пассажиров носить маску правильно.

В сентябре зафиксировано свыше 40 тысяч нарушений масочного режима. В октябре мы уже зафиксировали почти 30 тысяч таких нарушений — это только цифры по общественному транспорту.

Количество рейдов в вагонах метро мы увеличили в два раза. Почти 500 контролеров и сотрудников полиции осуществляют контроль масочного режима на всем общественном транспорте.

КСТАТИ

Имеет ли контролер право просить паспорт для составления протокола?

Такой вопрос часто задают нарушители. Дескать, контролер не сотрудник полиции и документы требовать не может.

— Если контролер видит, что совершается административное правонарушение, он должен его зафиксировать, потребовать у правонарушителя паспорт. После этого сотрудник оформляет административный протокол, куда вносит все необходимые данные: фамилию, имя, отчество, паспортные данные. Эта информация заносится в информационную систему. Если пассажир отказывается предъявить паспорт или у него отсутствует при себе удостоверение личности, либо нарушитель не реагирует на законные требования контролера, то сотрудник вызывает полицию для установления личности нарушителя. Штраф за отсутствие маски — 5000 рублей, — отвечает Владислав Султанов.