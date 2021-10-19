На западе столицы перекинут путепровод через железнодорожные пути МЦД-1

В скором времени через железнодорожные пути МЦД-1 и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта пройдет путепровод. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что уже забетонировано пять из восьми опор сооружения.

В скором времени через железнодорожные пути МЦД-1 и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта пройдет путепровод. Его прокладывают одновременно с реконструкцией соседней улицы Барклая. Новое сооружение потребовалось для запуска беспрерывного движения по улице Барклая на ее пересечении с проектируемой частью Промышленного проезда, путями железной дороги и основным маршрутом Северного дублера Кутузовского проспекта.

«На сегодня забетонировано пять из восьми опор путепровода, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - При этом продолжается устройство фундаментов и опор нового путепровода, демонтаж существующего путепровода, строительство подземного пешеходного перехода, перекладка инженерных коммуникаций».

По проекту в этом районе проложат и реконструируют дороги общей длиной 3,3 километра, в том числе:

- построят путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД (МЦД-1) - 205,44 метра;

- обновят улицу Барклая (939,12 м), Промышленный проезд (910,15 м) и Багратионовский проезд (258,81 м);

- возведут два подземных пешеходных перехода в районе пересечения Багратионовского проезда и улицы Олеко Дундича и в районе улицы Барклая.

«По поручению мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина при реконструкции улицы Барклая в соседних жилых домах заменили 1259 окон на шумозащитные стеклопакеты», - добавил Рафик Загрутдинов.

Напомним, Северный дублер Кутузовского проспекта планируют запустить в 2023 году. Платная трасса станет продолжением автодороги Северный обход города Одинцово. После старта дублёра ускорятся поездки в столичных районах Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк. Внутри МКАДа дублер пройдет вдоль путей МЦД-1 по промзонам. При этом город со своей стороны обеспечивает точки выхода и входа на трассу. Для этого частично реконструирована Молодогвардейская развязка, строится многоуровневая развязка на пересечении дублера с Шелепихинской набережной и ТТК. Одновременно реконструируют Старо-Рублевский путепровод и путепровод на улице Барклая, чтобы пропустить под ними новую трассу.