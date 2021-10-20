В Щелкове задержали двух приезжих: «Купили иномарку и расплатились фальшивыми деньгами»

Задержанные дали признательные показания. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В подмосковном Щелкове задержали двух мужчин, которые купили машину, расплатившись фальшивыми купюрами.

Объявление о продаже авто - старенького «Хендэ» - преступники нашли в интернете. Связались с хозяином. На смотрины пришлось ехать в соседний город Лосино-Петровский. Владелец автомобиля и должен был бы заподозрить что-то неладное, когда клиенты предложили ему встретиться ночью. Но уж больно те настойчивыми были - «машина нужна срочно!» В итоге посмотрели иномарку, отсчитали хрустящими купюрами 235 тысяч рублей, сели в «Хендэ» и уехали.

Это уже позже продавец, внимательно рассмотрев пятитысячные банкноты, понял, что что-то с ними не так. Побежал в полицию. Экспертиза показала: деньги фальшивые.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД «Щелковское» задержали двух мужчин, 26-летнего уроженца Армении и его подельника, уроженца Туркменистана. Оба уже арестованы.

- Мужчины дали признательные показания, - рассказал корреспонденту KP.ru источник в правоохранительных органах. - По их словам, фальшивки они купили по цене гораздо ниже номинала через так называемый даркнет (часть интернета, которую невозможно отследить, установить соединения и выявить преступников, - Авт.). Заказ оплатили там же. Продавец потом сообщил им координаты, где находится закладка с поддельными деньгами. Точка, кстати, была в лесу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт поддельных денег». Максимальное наказание по ней, если речь идет о преступлении, совершенном группой лиц, - до 15 лет колонии со штрафом в 1 млн рублей.