Школьница пыталась защитить маму и случайно сдала отчима-педофила

Информация о происшествии передана в Следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета по Москве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дикая история произошла в одной из квартир на улице Генерала Белова, где проживает 35-летняя Ирина В.* с тремя детьми - 17-летней Ксенией, 16-летней Марией и 9-летним Ваней. Много лет назад женщина развелась с первым мужем, от которого у нее остались две дочери. Вскоре женщина познакомилась с Сергеем В.* Пара поженилась, Сергей стал жить в квартире Иры с ней и ее дочерьми. Мужчина хорошо ладил с детьми женщины, вскоре на свет появился совместный ребенок Ваня. Семейная идиллия длилась не долго, между супругами начались скандалы и ссоры. Через несколько лет Сергей с Ириной развелись, но продолжили общаться. Сергей часто заходил в гости, проведывал детей и бывшую жену. В один из таких визитов между бывшими супругами разыгралась новая ссора, Сергей стал сильно кричать на Ирину и всячески ее оскорблять.

Дети были в соседней комнате и очень переживали за маму. 16-летняя Маша не выдержала криков и матов отчима и решила заступиться за маму. Девочка забежала в комнату и пригрозила Сергею рассказать маме о том, что он делал, если Сергей сейчас же не прекратит скандалить и оскорблять женщину. В комнате повисло гробовое молчание. Удивленная Ирина спросила дочь, о чем она говорит. Отпираться было бессмысленно и Маша призналась маме, что несколько лет назад, когда Сергей еще жил вместе с ними, он домогался ее. На тот момент девочке было всего 10 лет. Ирина сразу же обратилась в полицию.

«В полицию поступило сообщение от 35-летней москвички Ирины В.* Женщина сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь, 16-летняя Мария В.*, рассказала ей о домогательствах со стороны отчима, которые происходили когда девочке было около 10 лет. В ходе общения с детьми, вторая дочь Ирины, 17-летняя Ксения В.*, также сообщила матери, что 40-летний отчим Сергей В.* домогался и ее. По словам девочек в 2014 году мужчина трогал их в интимных местах, а также пытался поцеловать. Все эти годы школьницы боялись рассказать матери о произошедшем и только благодаря случайности стало известно о противоправных действиях мужчины.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время с детьми общается психолог, который поможет установить все, что делал с девочками их отчим Сергей В.* Полиция проводит проверку по факту сообщения об инциденте с несовершеннолетними. Информация о происшествии передана в Следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

* Имена изменены