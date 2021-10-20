«А ты разве не Олег?!»: Кандидата наук задержали по фото из системы распознавания лиц, перепутав его с вором

Ермошин - выпускник филфака МГУ, кандидат филологических наук, раньше преподавал в школе, закончил Высшие режиссурские курсы Фото: СОЦСЕТИ

В то утро (дело было в понедельник, 18 октября) 36-летний Федор Ермошин из подмосковного Одинцово собирался в храм. Только вышел из подъезда, а к нему трое в штатском. Руки заломили за спину, потащили к машине.

Ермошин - выпускник филфака МГУ, кандидат филологических наук, раньше преподавал в школе, закончил Высшие режиссурские курсы (мастерская Хотиненко - Фенченко - Финна). От такого обращения он, конечно, обалдел.

- Я вообще не понимал, что происходит. Думал, это бандиты, - рассказывает Федор корреспонденту сайта KP.ru.

Кто-то из этих неизвестных сказал: мы из полиции. Один из соседей, проходивших мимо, снимал задержание на телефон. На записи слышно, как Ермошин много раз громко повторяет: «Покажите мне удостоверение». Но его продолжали «паковать» без лишних слов.

Полицейские задержали кандидата наук Ермошина, перепутав его с вором из-за ошибки системы распознавания лиц Фото: СОЦСЕТИ

- Рядом был ресторан фастфуда. У входа стоял человек. Я ему крикнул: «Будьте свидетелем, я не знаю этих людей». Только после этого один из неизвестных подошел к человеку, показал какую-то корочку. Мне тоже показали - на мгновение, но я даже не успел ничего прочитать.

По словам Ермошина, его уложили на заднее сиденье. И он был уверен, что это похищение.

- Два человека фактически сидели на мне. При этом на меня надели двое наручников - один на руки, а вторыми ногу к сидению в самом салоне пристегнули. Сказали, что везут меня в отдел полиции Строгино. Один говорит: «Признавайся, куда дел ворованное!». По из словам, речь шла об игровых приставках и каких-то телефонах. А я ничего не понимаю. Говорю: вы ошиблись, я добропорядочный гражданин, меня зовут Федор Ермошин. А мне сказали, что если я не признаюсь, меня отправят в СИЗО и там посадят в камеру к гомосексуалистам, и что мне пять лет тюрьмы светит...

В кармане педагога нашли банковские карты с его именем. По словам мужчины, ближе к концу 40-минутной поездки в ОВД его спутники, вероятно, поняли, что что-то пошло не так. По крайней мере, еще в машине его вернули в вертикальное положение, а в отдел полиции заводили уже без наручников.

- На столе у сотрудников полиции лежал листок бумаги, на котором две фотографии. Одна, видимо, преступника. Вторая - моя, я не знаю, откуда они ее взяли, вероятно это снимок с камеры видеонаблюдения. Судя по одежде на фото, снимок был сделан неделю-две назад. И мы с этим человеком были похожи только тем, что оба в очках и в светлых толстовках. Я им говорю: «Вы же видите, что это разные люди». Они отвечают: «Система распознавания лиц показала совпадение на 70%». Потом зашел еще один мужчина, он спросил: «А ты точно не Олег?»

Через два часа Ермошина отпустили. По словам мужчины, он до сих пор не знает ни имен, ни должностей, ни званий людей, которые его задержали. Вернувшись в Одинцово, отправился в травмпункт (там зафиксировали ушибы мягких тканей), затем написал заявления в полицию и прокуратуру.

После того, как Федор Ермошин сообщил о своих «приключениях» в соцсетях и начались перепосты, отреагировала и система МВД. Вечером 19 октября там подтвердили, что Ермошин на самом деле ни в чем не виноват.

Официально:

«18 октября сотрудниками полиции ОМВД России по району Строгино был задержан гражданин, схожий по приметам с лицом, подозреваемым в хищении чужого имущества... Причастность гражданина к противоправной деятельности не подтвердилась. Руководством ОМВД России по району Строгино мужчине были принесены извинения, после чего он был отпущен... Назначена служебная проверка, проведение которой поручено сотрудникам собственной безопасности УВД по СЗАО г. Москвы».

Сам Федор Ермошин сообщает, что пока с ним никто дополнительно не связывался.

- Я больше всего переживаю, как бы не оказались потеряны записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в нашем дворе, - говорит кандидат филологических наук. - Об этом как раз и просил в нашем местном отделе полиции.

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