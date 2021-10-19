Завод с суперджетами и инспекция строящейся больницы: что посетили вице-премьеры правительства в Комсомольске-на-Амуре

Вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин вместе с губернатором края Михаилом Дегтяревым осмотрели производственные цеха по сборке лайнеров Sukhoi Superjet 100. Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край вновь принял первых лиц российского правительства: 13 октября в Комсомольск-на-Амуре прилетели два вице-премьера - Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин. Их встретил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Вместе они проинспектировали ряд важнейших для города объектов.

Губернатор и вице-премьеры, в частности, проверили стройплощадку детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. В июле этого года в ходе рабочей поездки на Дальний Восток этот объект проинспектировал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Возведение масштабного объекта началось еще в 2017 году. Но в ходе строительства комплекса вскрылись серьезные ошибки в проектной документации. Исправление недочетов в расчетах привело к удорожанию проекта, которое составило более трех миллиардов рублей. В итоге объект пришлось заморозить.

Строительство здания медицинского центра завершится в 2023 году. Фото: правительство Хабаровского края

ДЕНЬГИ ВЫДЕЛИЛИ ПОД ЛИЧНЫЕ ГАРАНТИИ МИХАИЛА ДЕГТЯРЕВА

В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что деньги на завершение работ по строительству важного объекта предоставят из федерального бюджета. Правда, глава правительства поставил важное условие - средства выделят под личные гарантии тогда еще временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.

- По этой истории мы договоримся так: мы решим этот вопрос. Мы созвонимся с министром финансов, чтобы необходимую сумму для региона прописать в федеральном бюджете, - говорил Михаил Мишустин по итогам инспекции строящейся больницы.

Он попросил главу региона лично контролировать ход работ. Михаил Дегтярев заверил главу правительства, что больничный комплекс будет сдан в 2023 году.

В ходе визита в Комсомольск-на-Амуре Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин оценили, как продвигается строительство важного социального объекта. Сейчас там завершаются работы по строительству фасада.

Стоит заметить, что возведение масштабного объекта – лишь часть работы, которую предстоит проделать, чтобы больница заработала.

– В федеральном бюджете уже заложено на 2022-2023 годы больше трех миллиардов рублей на этот объект. Планируем завершить к 1 сентября 2023 года, еще несколько месяцев уйдет на работы по лицензированию, укомплектованию персоналом и оснащению оборудованием, – отметил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

ЗАВОД С ОСОБЫМ СТАТУСОМ

Еще одной важной частью программы первых лиц в Комсомольске-на-Амуре стало посещение производственных мощностей филиала АО «Компания «Сухой» "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина.". Основным направлением предприятия на сегодня является строительство боевых самолетов. Это истребитель пятого поколения Су-57 и многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35С.

Вице-премьеры в сопровождении Михаила Дегтярева осмотрели цеха по сборке лайнеров Sukhoi Superjet 100. Этот пассажирский лайнер рассчитан на перевозку до 98 пассажиров. В настоящее время в эксплуатации находятся 155 самолетов Sukhoi Superjet.

Дмитрий Григоренко отметил, что за последние пять лет производительность завода улучшилась в несколько раз. Но в планах у руководства предприятия – еще больше нарастить объемы.

ИНСПЕКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ

Уже весной следующего года на набережной планируется открыть обновленную прогулочную зону для жителей города. Фото: правительство Хабаровского края

Также вице-премьер Марат Хуснуллин оценил ход ремонта на набережной Комсомольска-на-Амуре, выслушав доклад представителя генерального подрядчика.

- Побывали на многострадальной набережной в Комсомольске-на-Амуре вместе с генеральной подрядной организацией. Марат Шакирзянович проинспектировал ход строительства. Понятно, что сроки сорваны, но есть понимание - дорожные карты, и финансы, и силы. Мы в этом году закончим третий этап и по теплу, наверное, весной, когда сойдет снег, комсомольчане смогут там гулять и отдыхать, - отметил Михаил Дегтярев.

К сожалению, из-за паводков в этом году строителем удалось произвести не все запланированные работы.

- Ускоряемся по второму и первому этапам, которые, к сожалению, простаивали в связи с высокой водой. То есть, строительная площадка первого и второго этапа была практически полностью затоплена. Но комсомольчане знают, это объективные причины. Будем нагонять в течение следующего года, - подвел итог осмотра набережной глава региона.