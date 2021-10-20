Нерабочие дни в Москве с 30 октября по 7 ноября 2021: как будут работать рестораны, музеи, торговые центры

В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Решение принял президент Владимир Путин.

- Владимир Путин поддержал введение нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября, - сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Регионы самостоятельно определяют режим работы предприятий общепита, сферы обслуживания. В настоящее время известно, что в Москве рестораны, кафе, музеи и торговые центры будут работать в привычном режиме. Для посещения ресторанов и торговых центров QR-коды не нужны, так же как и для посещения МФЦ «Мои документы».

- По нашей информации, рестораны закрываться не будут. Будем работать в привычном режиме, - сказал Сергей Миронов, ресторатор, председатель Союза управляющих ресторанами России.

Пока в столице запланированы спортивные и развлекательные мероприятия с обязательным предъявлением QR-кода в период с 30 октября по 7 ноября. Но бизнес будет ориентироваться на распоряжения властей.

- Мы планируем работать в обычном режиме. Если что-то изменится, то мы опубликуем информацию на нашем сайте, - сказали в пресс-службе смотровой площадки Panorama360.

В столице в обычным графике будут работать городской наземный транспорт и метро, канатная дорога, службы ЖКХ, а также аэропорты.

- Аэропорт – предприятие непрерывного цикла. На данный момент сформированы график и смены работы, чтобы обеспечить выполнение летной программы в период ноябрьских каникул. Дальнейшие решения будут приняты на основании рекомендаций уполномоченных госорганов Подмосковья, - прокомментировали в пресс-службе аэропорта «Домодедово».

При этом в усиленном режиме проводятся проверки общественных предприятий – контролируется масочный режим в торговых центрах, кинотеатрах. В столичном городском транспорте начали штрафовать горожан не только за отсутствие масок, но и за неправильное ношение масок (на подбородке, за ухом).

- Мы планируем работать в обычном режиме, так как населению нужно продолжать оказывать срочную юридическую помощь, как и врачам необходимо оказывать медицинскую помощь, - прокомментировал Александр Карабанов, адвокат, директор юридической организации «Карабанов и партнеры».

Нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября, если в этом будет необходимость.