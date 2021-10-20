«Над моей профессией не смеются»: спрос на курьеров в больших городах вырос в 4 раза

Профессия курьера с началом пандемии обрела новую значимость и получила приставку «социально важная». По данным исследований SuperJob, спрос на курьеров в крупных российских городах за время пандемии вырос в 4 раза. И поскольку сейчас заболеваемость снова начинает расти, можно ожидать, что спрос будет расти только быстрее.

Как сейчас устроена работа курьера в популярных сервисах доставки? Сколько удается зарабатывать, доставляя заказы пешком, на скутере и на автомобиле? Мы поговорили с тремя доставщиками из Москвы, чтобы выяснить, как изменилась их жизнь и работа с начала пандемии.

«САМ СЕБЕ ХОЗЯИН»

37-летний Владимир Романов родом из Марий-Эл. У него была своя пилорама — делали евровагонку. Из-за роста цен на сырье бизнес потерял рентабельность, и мужчина отправился на заработки в Москву.

— Здесь я шесть лет, но переезжать не планирую. Мой дом в Марий-Эл. Сначала работал в «Достависте», потом в «Империи пиццы», потом ушел в Яндекс.Лавку, а потом перевелся в Еду.

Весь карантин в прошлом году я безвылазно проработал в Москве. Было не страшно, наоборот — интересно. Дороги пустые, на улицах мало людей. Мне запомнился парень-коллега по Лавке, который развозил заказы на байке за 3 млн рублей. Он не нуждался в деньгах. У него был отпуск, а сидеть дома он не хотел. Курьерам тогда одним из первых начали выдавать пропуска, вот он и пошел курьерить.

За годы доставок я очень хорошо узнал город — без навигатора не заблужусь. Но работать в центре Москвы я не люблю, лучше в районах за ТТК. В центре надо на велосипеде, пешком или на самокате. Там часто бывают заказы на 500 метров от ресторана. Ехать на машине или скутере из-за особенностей движения долго. А так — дорогу перейти, и заказ уже доставлен.

Сейчас условия становится лучше. В некоторых ресторанах открываются зоны отдыха для курьеров (прим. Яндекс.Еда недавно открыла зону отдыха для курьеров на Черемушкинском рынке) А если не успеваешь взять с собой еду, всегда можно заказать комплексный обед в Лавке за 50 рублей, там же можно разогреть его, поесть спокойно.

Денису Иванову 24 года, он родом из подмосковного Серпухова. Учился в вузе на менеджменте, прервал образование, но сейчас планирует вернуться и окончить «вышку».

— Себя я считаю профессиональным курьером. За последние четыре года успел подоставлять заказы в восьми сервисах. Уходил сам, потому что нравится новое попробовать.

Денис Иванов

Меньше всего мне нравилось возить суши и пиццу из сетевых ресторанов. Чаевых никогда не давали и работы не слишком много. Брал заказы на YouDO и через «Авито» — там в карантин было много разовых поручений, люди друг другу посылки по городу передавали. Сейчас такого меньше, поэтому перестал там искать работу. Я был и «зеленым», и «желтым» и «розовым» человечком (цвета формы курьеров Delivery Club, Яндекс и «Самоката» — прим.ред.).

У каждого из сервисов свои преимущества и условия работы. По моему мнению, самый социально-ориентированный — Яндекс.Еда. У них в последнее время появилось много бонусов для курьеров.

Сейчас я доставляю мелкую бытовую технику. Но планирую вернуться обратно в продовольствие — продукты, еда из ресторанов. Там работа динамичнее, больше выбор локаций. Могу весь день бродить центру Москвы и относить бургеры в исторические дома на Патриарших или гулять по спальным районам и зеленым Сокольникам.

Жавлонбеку Сутонову 31 год, в Москву он приехал из Узбекистана. Снял жилье на севере столицы в районе Аэропорт. Там же сейчас нашел работу.

— После переезда я несколько лет работал на молочном складе кладовщиком. Устал: начальство очень строгое! Решил, что хочу быть сам себе хозяином. Пошел в Яндекс.Лавку неподалеку от дома. Прежде всего из-за графика. Планы на неделю курьеры строят самостоятельно. Если есть настроение, я могу поработать и без выходных, а потом несколько дней отдохнуть.

Пандемия мне запомнилась огромным числом заказов. Доход серьезно вырос. Люди стали добрее к курьерам: сужу по чаевым, которые дают. Особенно, если в непогоду быстро привез заказ, люди очень благодарны.

ЗАРАБОТАТЬ МОЖНО ВСЕГДА

В Москве среднерыночное предложение при полной занятости пешего курьера — более 73 тысяч рублей. На велосипеде максимум — 110 тысяч рублей, с личным авто — 175 тысяч рублей. Мы узнали у наших героев, соответствуют ли их доходы статистике.

Владимир Романов (Яндекс.Еда):

— У меня на малой родине ездят работать вахтовиками на стройки. Месяц через месяц, получают 60 тысяч рублей — только здоровье убивают. У меня в неделю выходит от 30 до 50 тысяч рублей. Итого в месяц может получиться в четыре раза больше, чем у вахтовика. Поэтому, когда я в Марий Эл встречаюсь с друзьями, те над моей работой не смеются. Наоборот, спрашивают, как устроиться, могу ли порекомендовать их.

За час я выполняю примерно два заказа. Максимум за 12 часовый день я делал 49 заказов — примерно по четыре в час. Раньше ставил себе слоты (временной интервал, который курьер бронирует накануне — прим.ред.) по восемь часов в день. Сейчас у меня дома ремонт, а стройматериалы сильно подорожали. Поэтому иногда беру слоты длиннее - 12 часов, и это максимум.

Я вижу, что некоторые мои коллеги специально затягивают выполнение заказов. Они приезжают в заведение и просто сидят, хотя блюда уже готовы. Это делают, потому что в Еде есть гарантия минимального дохода примерно 200 рублей в час. Недавно доставлял продукты из «Ашана». Я скатался на три заказа, а другой парнишка все это время сидел время выжидал. Я за час получил 1000 рублей, а он свою минималку. Я работаю уже четыре года и ни разу не получал минималку. Мне даже сложно представить, что я буду намеренно выжидать время. Я же прихожу зарабатывать, а не время проводить. В период высокого спроса, когда доставка становится дороже - мы получаем надбавку, что значительно увеличивает доход за один заказ.

Многие думают, что курьер — профессия без перспектив. Только носить заказы. Это не так. Например, я много помогал курьерскому центру. Есть подработки, например, развозить промо-наклейки по ресторанам или раздавать воду. Яндекс.Еда летом в жару раздавала воду всем курьерам на улице. В общем, в этой сфере всегда что-то предлагают и можно зарабатывать — было бы желание.

Денис Иванов (курьер из интернет-магазина техники ):

— Четыре года назад я пошел курьером, чтобы просто заработать на текущие расходы. Тогда так и было: если 40 тысяч получил — потолок. Сейчас предлагают более выгодные условия. Заказов стало сильно больше. В магазины больше никто не ходит: платье, пиццу и новый смартфон люди заказывают на дом. Вот сервисы и подстраиваются под ситуацию, привлекая доставщиков.

Я уже говорил, что хочу вернуться в продовольственные курьеры. Потому что сейчас мой магазин работает только в будни, а значит и моя работа ограничена. Я, например, не люблю понедельники, потому что везде много людей. Зато обожаю утро выходных, когда улицы полупустые.

Если разносить пешком, то в среднем получаешь 60 — 70 тысяч рублей. Это при условии, что не ленишься, выходишь на смены хотя бы пять дней в неделю. Если работать на велосипеде или скутере, реально получать от 80 тысяч рублей при не самой сильной занятости. А если работать по полной, например, 6/1 и выбирать слоты по 8 — 12 часов, тогда и 100 тысяч не предел. Знаю ребят, которые вообще работают 7/0, потом берут пару дней на отдых, и снова в бой.

Жавлонбек Сутонов (Яндекс.Лавка):

— Когда я только стал курьером, у меня была еще одна подработка. Поэтому я брал слоты по четыре или шесть часов в день. Получалось 60 — 65 тысяч рублей в месяц. Затем полностью решил уйти в курьеры. Я понял, что мне нравится: тут у меня друзья, развожу заказы в хорошем районе, людей радую.

За час я могу сделать восемь и даже девять заказов — если сборщик на складе выдает по два заказа за раз. Такое бывает, когда нужно отвезти продукты в два дома неподалеку друг от друга. У нас в Лавке есть электрические велосипеды, поэтому так быстро. На шестичасовом слоте в день я получаю 2000 рублей. При выходе на 12 часов получается 3300 — 3600 рублей. В месяц выходит 90 — 100 тысяч рублей.

ЧТО КУРЬЕРЫ ДЕЛАЮТ В СВОЙ ВЫХОДНОЙ

Каждый курьер планирует выходные по-разному, и мы решили поинтересоваться, как устроен отдых у наших героев.

Владимир Романов (Яндекс.Еда):

— Выходные курьера ничем не отличаются от отдыха обычного человека. Я езжу домой к детям. Либо встречаюсь с друзьями, которых нашел здесь. Пока работал в Еде и Лавке я даже съездил к одному коллеге-курьеру на свадьбу в Киргизию. Познакомились с ним на доставках, стали общаться. Он пригласил на семейное торжество.

В этом году я провел половину лета в Крыму. Думал, недельку погостить, а остался надолго. Это, кстати, еще один плюс современных курьерских служб. Захотел завтра в отпуск — собрался и поехал.

Денис Иванов (курьер из интернет-магазина техники):

— Выходные провожу обычно: смотрю трансляции киберспортивных чемпионатов, с девушкой в кафе ходим. Иногда езжу к родным в Серпухов, а иногда просто отдыхаю дома.

Жавлонбек Сутонов (Яндекс.Лавка):

— В выходной я обычно беру утренний слот на четыре часа. В это время много заказов к завтраку. Получается хорошо заработать с утра и эти деньги потратить на свои выходные. Гуляем с ребятами из моей Лавки, собираемся на футбольном поле.