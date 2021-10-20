На севере столицы откроют детско-взрослую поликлинику

В 2022 году в Дмитровском районе столицы появится новая поликлиника на 750 посещений в смену. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2022 году в Дмитровском районе столицы появится новая поликлиника на 750 посещений в смену. Здание возводится по новому «Московскому стандарту +», разработанному для лечебных учреждений. Сюда входят обеспеченность самыми важными специалистами - от кардиолога до терапевта, доступная диагностика, удобное расположение кабинетов врачей, цифровые сервисы, комфорт для медиков и пациентов. Всем этим скоро смогут пользоваться пациенты на севере столицы.

«Монолит детско-взрослой поликлиники с женской консультацией на Дмитровском шоссе готов более чем на 80 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - При этом завершены работы на уровне пятого этажа, ведутся монолитные работы вертикальных конструкций шестого этажа».

По его словам, медицинское учреждение относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Взрослое отделение рассчитано на 500 посещений в смену, детское – на 250 посещений в смену, женская консультация - на 100 посещений в смену. Для каждого отделения сделают свои входы, чтобы избежать пересечения потоков.

Во взрослом блоке разместятся отделения врачей общей практики, кабинеты врачей-специалистов, отделение профилактики, функциональной диагностики и реабилитации, отделение лучевой диагностики, терапевтическое отделение, кабинеты УЗИ и лаборатории, зоны реабилитации, процедурные кабинеты и другие помещения.

В поликлинике поставят рентген, маммограф, аппараты УЗИ, МРТ и другое необходимое современное диагностическое оборудование. Также в состав поликлиники войдет клинико-диагностическая лаборатория.

Для детей откроют отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений и доврачебного приема, педиатрическое отделение, процедурные кабинеты, лаборатории, травмпункт, кабинеты лучевой диагностики. Для персонала появятся комнаты отдыха, а кабинеты специалистов оснастят эргономичной мебелью. Благодаря пандусам, лифтам и тактильным указателям здание будет удобным для инвалидов и мам с детскими колясками.