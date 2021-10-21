Под Москвой 12-летняя девочка ударила маньяка в пах и сбежала

Cейчас полиция проверяет записи камер на соседних домах и пытается установить личность этого мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это случилось на днях в подмосковном Одинцове. Родители 12-летней Маши (имя изменено) ждали звонка от дочери, чтобы забрать её из местной художественной школы. Девочка всегда сообщала, когда занятия заканчивались, и родители тут же выезжали за ней. Но в этот день звонок от Маши оказался совершенно другим и поверг родителей в ужас.

— Муж поднял трубку, она кричала: "Папа помоги мне", я стояла рядом и всё слышала, потом связь оборвалась. Мы пытались перезвонить, но дочь не отвечала. Мы очень перепугались, не понимали, что могло случиться, — вспоминает мама девочки Елена (имя изменено)

Родители выскочили из дома, сели в машину и отправились к школе, дорога заняла несколько минут. Всё это время родители пытались дозвониться дочери, но ответа не было. Возле школы девочки не оказалось, а внутри никто не смог ответить, куда делась Маша. Но терять время на разговоры родители не собирались, они стали осматривать ближайшие к школе дворы, и вызвали полицию. Вскоре Маша снова позвонила папе, девочка сказала, что находится у фонтана, и просила скорее её забрать.

— Когда мы приехали, она лежала и очень тяжело дышала. Дочь была сильно напугана, я старалась её успокоить и выяснить, что случилось. У неё порок сердца, операция была, ей очень вредно так переживать, и даже физическая активность должна быть ограничена, — объясняет Елена.

Немного успокоившись, Маша стала говорить. Девочка рассказала, что в этот день занятия закончились немного раньше, и она решила выйти на улицу, чтобы дождаться родителей на свежем воздухе. Маша обратила внимание, что на ступеньках возле подъезда соседнего к школе дома сидел мужчина в тёмной куртке. Он то посматривал на девочку, то отводил взгляд. Маша услышала что-то с другой стороны и отвернулась. Она не заметила, как мужчина приблизился к ней и схватил её за руку.

— Он крепко ухватил её за руку и потащил в сторону, ничего не говорил при этом, чего он от неё хотел — не понятно, но держал очень крепко. У неё остались следы на запястье. Дочь попыталась вырваться, но не получилось. Тогда она ударила его ногой в пах, он ослабил хватку, Маша вырвала руку и побежала. Боец! Этому её папа научил, — восхищается мама девочки.

От испуга девочка бежала изо всех сил 1,5 километра, остановилась Маша лишь тогда, когда поняла что задыхается. Вокруг уже было много людей, и она легла у фонтана, пытаясь отдышаться. Тогда она перезвонила родителям.

Вскоре к семье подъехали и полицейские, Машу попросили описать напавшего на неё мужчину, лица девочка вспомнить не смогла. Но подробно описала его куртку и чёрные кожаные перчатки на руках, а так же сильный запах сигарет, который от него исходил.

— Поступило заявление от родителей, о том что на их 12-летнюю дочь рядом с художественной школой напал неизвестный, который был одет в куртку с красными полосками, — сообщил источник kp.ru.

Cейчас полиция проверяет записи камер на соседних домах и пытается установить личность этого мужчины.