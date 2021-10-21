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Происшествия21 октября 2021 12:43

Полиция задержала москвичку, у которой под медицинской маской был белый порошок на носу

Девушка сама себя «сдала» во время обычной проверки документов. На ее носу были следы амфетамина
Иван РУНЕВ
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При проверке документов, полицейский увидел на носу у девушки (задержанная - на фото) следы белого порошка.

При проверке документов, полицейский увидел на носу у девушки (задержанная - на фото) следы белого порошка.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Случай, достойный сцены из криминальной комедии, произошел в Таганском районе столицы, напротив одного из домов на Костомаровской набережной. Патруль ДПС остановил для проверки документов ничем не примечательную Хонду. За рулем сидел 39-летний Иван В.*, который передал патрульным документы. Мужчина вел себя спокойно и уверено, а вот его пассажирка, 29-летняя Марина К.*, изрядно нервничала на заднем сидении. На лице девушки была медицинская маска, но даже через нее патрульный заметил, что девушке очень неуютно от внезапного внимания правоохранителей.

Полицейские стали спрашивать водителя и пассажира, не перевозят ли они каких-либо запрещенных веществ или оружия. Услышав вопрос о наркотиках, девушка занервничала еще сильнее. Инспектор попросил пассажирку показать документ удостоверяющий личность. Марина развернула паспорт и спустила с лица медицинскую маску, чтобы полицейский смог свериться с фотографией.

В тот момент девушка развеяла все сомнения оперативников и буквально «предъявила» доказательства своей вины полицейским: на носу у Марины были отчетливые следы белого порошка.

«В виду того, что пассажирка остановленной Хонды вела себя подозрительно, сильно нервничала, а при сверке с документами, полицейский увидел на носу у девушки следы белого порошка, было принято решение о досмотре. В ходе личного досмотра 29-летней Марины К.* в одном из ее кроссовок был обнаружен пакетик с белым, порошкообразным веществом, которое было изъято и направлено на экспертизу», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Экспертиза установила, что в кроссовке девушка перевозила наркотическое средство. И водитель и его пассажирка были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас с ними работают следователи. *Имена изменены

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