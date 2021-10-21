На крыше скоропомощного комплекса Склифа появится вертолётная площадка

Около НИИ скорой помощи имени Склифосовского в скором времени откроется дополнительный скоропомощной стационарный комплекс. В строящемся здании завершился монтаж металлоконструкций ограждения вертолетной площадки на кровле.

«Такие периметральные консольные ограждения нужны для защиты работающих на высоте врачей при транспортировке пациентов из воздушного судна в корпус здания, а также от непреднамеренного падения разных предметов с высоты, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В комплекс также вошли работы по прокладке молниезащиты на кровле строящегося корпуса».

Планировку стационарного комплекса продумали так, чтобы сделать удобнее передвижения пациентов, персонала и доставку необходимых материалов. Больных будут принимать по принципу разделения потоков по степени тяжести. Отдельно - пациенты в «тяжелом» состоянии, «средней степени тяжести» и «условно легком» состоянии. Свой поток выделят для тех, кто поступает в стационар «самотеком».

Для родственников пациентов создадут комфортные условия - просторные зоны ожидания, комнаты для бесед с врачами, места круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

ЧТО СТРОЯТ

Стационарный скоропомощной шестиэтажный комплекс с вертолётной площадкой для НИИ имени Склифосовского (Б. Сухаревская пл., д. 3) выглядит так:

- общая площадь - порядка 22 тысяч квадратных метров;

- 6 разнопрофильных операционных, в том числе гибридная нейрохирургическая операционная с МРТ и ангиографическая операционная с передвижным КТ;

- 2 изоляционно-диагностических бокса;

- противошоковая палата на 6 коек;

- 24 места в смотровых фильтрах (12 мест хирургического профиля и 12 мест кардио-неврологического профиля);

- диагностическое отделение на 30 коек;

- 13 коек реанимации и интенсивной терапии.