Как жители Подмосковья могут сэкономить на проезде в общественном транспорте

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Каждый, кто много ездит, да еще и комбинирует поездки по Москве и Подмосковью, согласится: общественный транспорт - удовольствие недешевое. Но сократить расходы на поездки можно и цифры это подтверждают. С начала сентября пассажиры наземного транспорта в Подмосковье смогли сэкономить более 53 млн рублей, расплачиваясь за проезд национальной платежной картой. Мы собрали еще несколько способов снизить траты на поездки в общественном транспорте Московской области.

«Тройка» пришла в область

С июля в Московской области начала действовать программа лояльности по карте «Тройка», позволяющая сэкономить до 35% на поездках в транспорте. Новой картой можно расплачиваться в автобусах «Мострансавто» - это почти 3 тысячи машин и более 700 маршрутов. Скидку на проезд пассажир получает не сразу, она накапливается за расчетный период, который составляет 30 дней. Минимальный размер скидки по карте составляет 7%, а максимальный — 35%. Арифметика простая: чем больше вы совершаете поездок, тем больше будет скидка. Размер скидки растет после каждой десятой поездки на 7%. Максимальную скидку в 35% можно получить с 51 поездки на автобусе - ее стоимость составит 23,8 рубля при тарифе в 36,74 рубля.

Бесконтактная оплата

Если вы пользуетесь общественным транспортом нечасто и оформлять транспортные карты не хотите, оплачивайте проезд бесконтактным способом - банковскими картами. Для сравнения: стоимость проезда при оплате наличными составляет 58 рублей, а при оплате банковской картой - 37 рублей. У такой оплаты есть еще одно преимущество: иногда платежные системы запускают интересные акции. К примеру, с 1 сентября до 31 декабря 2021 года в городском транспорте Московской области проезд стоит на 10 рублей дешевле при оплате картой «Мир» любого банка. Расплатиться со скидкой можно в автобусе, троллейбусе и трамвае, которые оборудованы терминалами для приема бесконтактных банковских карт.

Кешбэк за поездки

У тех жителей Подмосковья, кто часто ездит в столицу, есть еще одна возможность сэкономить на проезде. Так, для держателей карт национальной платежной системы «Мир» на Московском центральном диаметре действует скидка до 20 рублей. В Москве жителям области тоже можно проехать с выгодой - кешбэк на проезд предусмотрен в метрополитене и на Московском центральном кольце. Если оплачивать проезд картой, кешбэк за одну поездку будет равняться 10 рублям, оплата смартфоном повышает сумму возврата до 20 рублей. Деньги сначала списываются по обычному тарифу, а через несколько минут происходит возврат. Условия для получения кешбэка следующие: национальная платежная карта должна быть оснащена функцией бесконтактной оплаты, активирована, пополнена. Кроме того, ее можно добавить в смартфон и совершать платеж через Apple Pay, Samsung Pay, Sber Pay или Mir Pay.

Выгодные пересадки

Сегодня владельцы карты «Тройка» могут бесплатно пересаживаться на маршрутах метро, московского центрального кольца, диаметра, а также в наземном транспорте. Главное, уложиться в 90 минут с начала поездки. Для этого «Тройку» нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена.